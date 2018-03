Innovationstreiber und digitale Durchstarter gesucht: Der Digital Newcomer Award geht in die Bewerbungsphase

Bad Homburg (ots) -- Gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women zeichnet dieInitiative Digital Leader Award in diesem Jahr erstmalsDeutschlands Digital Newcomer aus- Gesucht werden Frauen und Männer, die als InnovationstreiberIdeen und Initiativen in Unternehmen oder Teams vorantreiben- Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 27. April auf der Websitewww.digital-leader-award.de möglich, die Gewinnerin/der Gewinnerwird per Online-Voting ermitteltDeutschlands digitale Durchstarter sind gefragt! Gemeinsam mit demNetzwerk Global Digital Women vergibt die Initiative Digital LeaderAward erstmals eine Auszeichnung an innovative Gründer und digitaleDurchstarter. Der "Digital Newcomer Award" soll Talente - obinnovative Gründer, leidenschaftlich kommunizierendeInnovationstreiber oder talentierte Digitalisierungsexperten - diefachlich wie kulturell für ein digitales Mindset sorgen, sichtbarmachen. Diese Auszeichnung bietet Deutschlands zukünftigen Vordenkerneine Bühne, um andere zu inspirieren und auf dem Weg insDigitalzeitalter mitzunehmen. Bewerbungen können ab sofort bis zum27. April online unter www.digital-leader-award.de eingereichtwerden. Für die Teilnahme muss der Bewerber/die Bewerberin vierFragen beantworten, um zu erklären, inwiefern sie oder er dieDigitalisierung vorantreibt.Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women undMitbegründerin des Digital Newcomer Awards, erläutert die Bedeutungder Auszeichnung: "Um die digitale Transformation in Deutschlandschnell und erfolgreich umzusetzen, brauchen wir Talente, dietechnisches Wissen, soziale Kompetenzen und ein digitales Mindsetvereinen - ob als Gründer oder Mitarbeiter. Um diesenInnovationstreibern eine Plattform zu bieten, haben wir gemeinsam mitden Initiatoren des Digital Leader Awards den Digital Newcomer Awardins Leben gerufen."Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data Germany, die gemeinsam mitIDG Business Media die Digital-Leader-Award-Initiative gestalten: "Indeutschen Unternehmen gibt es zahlreiche Talente, die überDigitalkompetenz und Leadership-Qualitäten verfügen, aber noch nichtin der ersten Reihe stehen. Der Digital Newcomer Award will dieseDurchstarter dazu ermuntern, ihre Fähigkeiten öffentlich sichtbar zumachen; schließlich sind sie die zukünftigen Treiber derDigitalisierung."Nach Bewerbungsschluss werden alle eingereichten Kurzprofile aufder Website des Digital Leader Awards veröffentlicht. MittelsOnline-Voting kann jeder mitbestimmen, wer mit dem Awardausgezeichnet werden soll. Offiziell verkündet wird dieGewinnerin/der Gewinner am 28. Juni bei der Digital-Leader-Award-Galain den BOLLE Festsälen in Berlin.Pressekontakt:Thomas GambichlerDimension Data GermanyManager Marketing & PRTel: +49 (6172) 6808-214Fax: +49 (6172) 6808-150E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell