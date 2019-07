"Innovationstemperament" der historischen Stadt Nanjing erregt weltweite Aufmerksamkeit

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die 1. Nanjing Tech Week, die am26. eröffnet wurde, brachte eine Vielzahl an Technologien, Experten,unternehmerischen Projekten und Technologieprodukten zusammen, dieweltweit Aufmerksamkeit erregten, und auch das"Innovationstemperament" von Nanjing fand große Beachtung.Die Zusammenführung globaler RessourcenFünf Nobelpreisträger, fast 180 chinesische und internationaleWissenschaftler, über 500 hochkarätige Technologieunternehmen undinnovative Zusammenschlüsse aus Dienstleistungsunternehmen aus 22Ländern und Regionen ...Derzeit befinden sich in Nanjing über 30.000 Ausländer und über8.000 mit ausländischen Mitteln finanzierte Unternehmen. Was ziehtimmer mehr internationale Talente und Projekte nach Nanjing?"Die innovative Atmosphäre und das entspannte Umfeld haben michhierhergelockt." Yang Meijia, Professor an der Massachusetts StateUniversity, studierte viele Jahre im Ausland. Im August 2018beteiligte er sich an der Gründung des Jiangsu Alot Medicine ResearchInstitute im Nanjing Jiangning High-Tech Park. In knapp einem Jahrmeldete er 3 Erfindungspatente an, gründete 7 Unternehmen undentwickelt gegenwärtig 12 biologisch neue Medikamente."Nanjing respektiert die Gesetze der Wissenschaft und schätztwissenschaftliche Forschungstalente, hat uns in allen Aspekten starkunterstützt und ein entspanntes und freundliches Geschäftsumfeldgeschaffen", so Yang Meijia.Nanjing hat die Förderung der Programme "Talents in Nanjing Plan","Starting Career in Nanjing" sowie "345" (einNachwuchsförderungsangebot, ein Berufseinstiegprogramm und einEinführungsprojekt für hochqualifizierte Talente aus dem Auslandspeziell für junge Studenten) fortgesetzt und ist zunehmend zu einerder ersten Adressen für Talente in Wissenschaft und Technologie imIn- und Ausland geworden. Aktuell sind 5 Nobelpreisträger und 86chinesische und ausländische Akademiker in Nanjing mit ihren dortgegründeten Unternehmen ansässig.Das Schlüsselproblem der "Transformation" lösenDie Stadt Nanjing (kurz auch "Ning" genannt) zählt 53 Colleges undUniversitäten, mehr als 800.000 Studenten und über 80 akademischeMitarbeiter. Die Zahl der Studenten, der Absolventen und derakademischen Mitarbeiter liegen unter den Top 3 des Landes. Aberzuvor gelang es Nanjing lange Zeit nicht, wertvolle Wissenschafts-und Bildungsressourcen in innovative Entwicklungsvorteileumzuwandeln.Der Kern des Problems lag in der Transformation. Nanking führtedas Projekt "Two Landings and One Integration" durch, bei dem es umdie Durchführung von Projekten zu wissenschaftlichen undtechnologischen Errungenschaften, die Gründung neuer Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen sowie die Einbindung von Schule undRegierung ging, und versuchte, das Problem der "letzten Meile" derUmwandlung der Leistungen zu lösen.Im Juni 2018 haben die Nanjing University of Technology, dasJiangning Development Zone Management Committee und die JiangsuDeyitong Environmental Protection Co. Ltd. gemeinsam die Gründung desNanjing Jiekefeng Environmental Protection Technology and EquipmentResearch Institute eingeleitet. "Viele universitäre Forschungenwerden von Patenten und Papieren geleitet. Wir betreibenmarktorientierte angewandte Forschung und sind bestrebt, dieLeistungen von Hochschulen und Universitäten in Produkteumzuwandeln." Der Dekan Xu Haitao sagte, das Institut habe 23technologiebasierte Unternehmen gegründet und Verträge mit einemGesamtvolumen von rund 25 Millionen Yuan abgeschlossen.Die Errichtung einer "innovativen Stadt"Die ersten Radio-Vakuumröhren, der erste maschinelle Drehautomatund die erste Impulse-Zeit-Raum-Röhre ...In den 70 Jahren seit der Gründung des neuen China leitete dieseehemalige Hauptstadt der sechs Dynastien, die viele wichtigePrämieren in China hervorgebracht hat, erneut einen neuen Weg derInnovation und Entwicklung ein."Mit dem Aufbau der sogenannten Innovationsstadt wurde die neueVitalität der Entwicklung von Nanjing stark gefördert." Derzuständige Verantwortliche für Nanjing erklärte, dass Nanjing sichverpflichtet, die Stadt mit den strengsten Anforderungen an denSchutz des geistigen Eigentums zu entwickeln, das Geschäftsumfeldweiter zu optimieren und sich in erster Linie um die Verbesserung derInnovation in Nanjing zu bemühen.100 Gesetze für das Unternehmensumfeld, 30 Gesetze für diePrivatwirtschaft und kontaktlose Genehmigungsverfahren ...Die "Schnelligkeit von Nanjing" im Behördendienst ist zu einemneuen Schlagwort für das innovative Temperament der Stadt geworden.Das TSMC-Projekt, das 3 Milliarden Dollar in die Jiangbei New Area inNanjing investierte, benötigte vom Projektstart bis zurInbetriebnahme nur 20 Monate. Die neue Forschungseinrichtung "NandaElectronics" erhielt Millionen von Yuan an Krediten und schloss eineneue Gewerbeanmeldung in nur einem Schritt ab.Der kürzlich veröffentlichte 17. Bericht über die städtischeWettbewerbsfähigkeit in China zeigt, dass Nanjing jeweils in Bezugauf die umfassende wirtschaftliche, lebenswerte, nachhaltige undwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unter die Top 10 eingestuftwurde. Nanjing wurde von der Zeitschrift "Nature" auf Platz 12 unterden Top 50 der globalen Forschungsstädte gewählt.Mit der Integration des Jangtse-Deltas im Rahmen der nationalenStrategie ergeben sich für Nanjing große Chancen, darunter "Belt andRoad" und Yangtze River Economic Belt. Der Ausbau der alten StadtNanjing bietet reichlich Potenzial. Im vergangenen Jahr stieg dieZahl der Hightech-Unternehmen in Nanjing um 1.282, ein Zuwachs von 70% gegenüber dem Vorjahr, und die Zahl der neu eingestellten Studentenwuchs um 340.000, was einem Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahrentspricht.Links zu Bildanhängenhttp://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=339703Pressekontakt:Fr. ShenTel: 86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of Nanjing Tech Week, übermittelt durch news aktuell