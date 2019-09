Innovationsstarke Mittelständler gesucht

Überlingen (ots) - Sind Innovationen in mittelständischenUnternehmen ein Zufallsprodukt oder sind sie das Ergebnis einesstrukturierten Vorgehens? Und schaffen es die Unternehmen, ihre Ideenauch in Markterfolge umzuwandeln? Das sind zwei zentrale Fragen desInnovationswettbewerbs TOP 100. Zum 27. Mal können sich Unternehmenin drei Größenklassen für das TOP 100-Siegel bewerben. Anmeldeschlussist der 31. Oktober 2019."Wir zeichnen diejenigen aus, die ihr Unternehmen als Ganzes amInnovationsziel ausrichten und es damit zukunftsfähig machen", sagtder wissenschaftliche Leiter des Innovationswettbewerbs, Prof. Dr.Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Direktor des Instituts fürEntrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien.Zusammen mit seinem Team analysiert er im Auftrag von compamediajährlich die Bewerbungen.Die Erhebung umfasst rund 120 Parameter, die in fünf Kategorienunterteilt sind: Die erste Kategorie, "InnovationsförderndesTop-Management", untersucht, welche Rahmenbedingungen dieUnternehmensleitung für die Entwicklung von Ideen schafft. DieKategorie "Innovationsklima" bewertet, wie sich die Mitarbeiter unterdiesen Rahmenbedingungen mit ihren Ideen einbringen können. DieKategorie "Innovative Prozesse und Organisation" schaut, wie derEntwicklungsprozess von der Idee bis zur Markteinführung organisiertwird. In der Kategorie "Außenorientierung/Open Innovation" geht es umden Umfang, in dem bei der Entwicklung und Markteinführung mitexternen Partnern und Kunden zusammengearbeitet wird. Die fünfteKategorie, "Innovationserfolg", blickt schließlich auf die Resultate,die das Unternehmen mit seinen Innovationen erzielt (detaillierteErläuterung aller Kriterien unter www.top100.de/pruefkriterien).Die von Professor Franke entwickelte Systematik berücksichtigtdabei sowohl die unterschiedlichen Gegebenheiten von produzierendenund dienstleistenden Betrieben als auch Größenunterschiede.Unternehmen können sich in den Größenklassen A (bis 50 Mitarbeiter),B (51 bis 200 MA) und C (mehr als 200 MA) bewerben.Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar unterstützt als Mentorbereits zum neunten Mal den Wettbewerb: "TOP 100 ist wichtig, nichtnur für die Mittelständler, sondern für dieses Land. Denn Deutschlandlebt von Innovationen. Und wenn man es global betrachtet, sind wirwirklich innovativ. Aber das muss so bleiben. Das bedeutet, dieUnternehmen müssen sich ständig neu erfinden. TOP 100 richtet dasScheinwerferlicht auf Firmen, die das in exzellenter Weise schaffenund die damit hoffentlich andere inspirieren, ihnen nachzueifern",betont Yogeshwar anlässlich des Beginns der neuen Runde.Die Bewerbung (www.top100.de/anmelden) für den Wettbewerb istkostenlos. Nur im Erfolgsfall, wenn ein Unternehmen nach demwissenschaftlichen Urteil die TOP 100 erreicht, ist eine Gebühr fürdas räumlich und zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht des TOP100-Siegels, die Teilnahme an der Preisverleihung, dieErgebnisaufbereitung in einer individuellen Innovationsbilanz sowiefür die PR-Arbeit und die Erstellung des TOP 100-Buchs zu entrichten.Sie beträgt 9.900 Euro (zzgl. Mwst.). Unternehmen, die es nicht indie TOP 100 schaffen, zahlen keine Teilnahmegebühr. Der Wettbewerbist von Sponsoren oder Unternehmen mit Drittinteressen unabhängig.TOP 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondereInnovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge anmittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegtseit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke istGründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship undInnovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 24 Forschungspreisenund über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu denführenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist derWissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar.Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung derangewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazinemanager magazin, impulse und W&V begleiten den Unternehmensvergleichals Medienpartner.Mehr Infos, Bildmaterial und Anmeldung unter www.top100.de.Pressekontakt:Sven KamerarLeiter UnternehmenskommunikationTOP 100 | TOP CONSULTANT | DEUTSCHER MITTELSTANDS-SUMMITorganisiert von dercompamedia GmbHNußdorfer Straße 488662 ÜberlingenTelefon 07551 94986-33presse@compamedia.dewww.top100.deOriginal-Content von: compamedia, übermittelt durch news aktuell