Der Innovationsstandort Hannover trifft sich auf dem Ideen-Boulevard beim Maschseefest! (FOTO)

Innovativ, digital, Maschseefest: Über 1.500 Teilnehmer sind anzwei Tagen bei den unterschiedlichen Formaten zu Networking, Meet up,Talkabout oder der "Höhle der Karpfen" am 12. und 13. August zu Gastauf dem Maschseefest. In der Mitte der Stadt präsentiert sich derWirtschaftsraum Hannover mit dem 3. IDN-Blvd. als dynamischerStandort mit einer lebendigen, vielfältigen Startup- undKreativ-Szene.Wir müssen reden! Unter diesem Motto haben sich gestern, am 12.August bereits über 350 Teilnehmer beim 1. Talkabout @ IDN-Blvd rundum den Maschsee getroffen. Dabei standen Themen wie KünstlicheIntelligenz, Virtual Reality, New Work, Creative & Smart CitiesDigitale Bildung oder eSports auf dem Programm. Speaker undTeilnehmer kamen dabei aus den unterschiedlichsten Bereichen: jungeStartups und etablierte Unternehmen haben sich über Thesen, Trendsund Transformation ausgetauscht.Anfassen, lernen und mitmachen heißt es auf der Kreativ-Meile amNordufer, die am Dienstag ab 14 Uhr ihre Tore öffnet. Mit Blick aufden See und ganz ohne Anmeldung kann man dort die innovativen unddigitalen Entwicklungen von über 30 Unternehmungen aus der RegionHannover erleben. Hier präsentieren zahlreiche Startups nebenTraditionsunternehmen ihre Ideen und Innovationen für die Zukunft.Ebenfalls neu im Programm ist das B2B-Angebot am Dienstag, derLearnabout @ IDN im Courtyard, wo Unternehmen ihre Best-Practicesvorstellen. Was müssen wir heute wissen, um Ideen zu finden, sie zumanagen und später auch zu schützen? Dazu gibt es u.a. Vorträge zuDesign Thinking, strategischem Innovationsmanagement oder auchdigitaler Nachlassverwaltung.Parallel zur Meile trifft sich beim Meet the Meetups imgegenüberliegenden Groovegarden die digitale Szene aus VirtualReality, Blockchain Robotik und KI. Im Anschluss pitchen dort achtder heißesten Startups Hannovers in der von hannoverimpulsorganisierten "Höhle der Karpfen" - passend für einen Standort mit50.000 Studierenden. Hannover als Standort international agierenderWirtschaftsunternehmen eröffnet Startup - Gründern undUnternehmensnachfolgern eine Vielzahl von Zukunftsperspektiven inallen Bereichen der Wirtschaft.Den Veranstalter kre|H|tiv Netzwerk Hannover e.V., HannoverVeranstaltungs GmbH und Digitales Hannover e.V. ist es gemeinsam mitvielen Partnern gelungen, ein umfangreiches Programm auf die Beine zustellen.