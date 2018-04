Innovationsstandort Hamburg präsentiert größtes 3-D Druck Funktionsbauteil und weltweit größten Röntgenlaser auf der Hannover Messe (FOTO)

Hannover (ots) -Heute eröffnete mit Hannover Messe die Weltleitmesse fürIndustrie. Der norddeutsche Innovationsstandort Hamburg präsentiertan seinem Stand zwei der derzeit innovativsten Projekte deutscherSpitzenforschung: das größte in 3-D Druck für Bugatti gefertigtenFunktionsbauteil für die Automobilindustrie und der weltweit größtenRöntgenlaser European XFEL.Unter dem Motto "Future Hamburg" machen bis zum 27. April elfAussteller aus Hamburg den Hamburg Stand auf der Hannover Messe zumSchaufenster für Innovationen. Sie alle präsentieren zukunftsweisendeProjekte zu wichtigen Schlüsseltechnologien. Die perfekteGelegenheit, zwei der derzeit spektakulärsten deutschen Projekte imBereich Technologietransfer zu sehen.Einen Meilenstein in der additiven Fertigung derAutomobilindustrie präsentiert das Hamburger Fraunhofer IAPT. Miteinem neu entwickelten 3D-Druck-Titan-Bremssattel betreibt dasInstitut zusammen mit der Automarke Bugatti aktuell Pionierarbeit inder Automobilindustrie und lässt die 3D-Druck-Revolution in Hamburgin Serie gehen. Eine einmalige Kombination: durch das Fraunhofer IAPTund den damit vernetzten Unternehmen gilt Hamburg heute als weltweitführend in der zukunftsweisenden 3D- Technologie. Die AutomarkeBugatti hat sich mit seinen Supersportwagen als Vorreiter für neuetechnische Entwicklungen im automobilen Extrem-Leistungsbereichpositioniert."Der 3D-Druck wird die industrielle Produktion revolutionieren.Wir sind in Hamburg in Bezug auf den wissenschaftlichenTechnologietransfer weltweit führend und werden diese Rolle weiterausbauen. Die Stadt bietet uns als Innovationsstandort mit kurzenWege in Politik und Industrie dafür optimale Voraussetzungen" erklärtProf. Dr.-Ing. Claus Emmelmann, Leiter des IAPT.Mit dem European XFEL ist zudem eines der größten undambitioniertesten europäischen Forschungsprojekte am HamburgerGemeinschaftsstand vertreten. European X-ray Free Electron Laser(XFEL) ist der weltgrößte Röntgenlaser, die Anlage liegt in Hamburgund Schleswig-Holstein. Er erzeugt extrem intensive Röntgenblitze,die Forscher aus der ganzen Welt nutzen. Im März 2018 tratGroßbritannien als zwölftes Partnerland European XFEL bei."Hamburg ist auf dem besten Weg, ein führender Standort fürForschung und Innovation in Europa zu werden", sagt Hamburgs zweiteBürgermeisterin Katharina Fegebank. "Mit den Bereichen 3D-Druck undNanotechnologie haben wir Zukunftsfelder erschlossen, die wesentlicheInnovationstreiber und Entwicklungsmotoren für unsere Stadt seinwerden."Mehr Innovationen aus Hamburg: www.future.hamburgPressekontakt:Hamburg MarketingMatthias Beermediarelations@marketing.hamburg.deDigital-Press-Kit: www.marketing.hamburg.de/hannover-messe.htmlOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell