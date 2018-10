Innovationsmotor: Wie Künstliche Intelligenz die Immobilienvermittlung vereinfacht

Nürnberg (ots) - Innovationsmotor für die Immobilienbranche:Immowelt setzt Künstliche Intelligenz (KI) schon heute inverschiedenen Bereichen ein / Sprachgesteuert: Zur Expo Realpräsentiert Immowelt mit dem Google Assistant die sprachgesteuerteImmobiliensuche / Intelligente Empfehlungen: auf immowelt.de findenSuchende ihre Traumwohnung, obwohl sie gar nicht danach gesucht haben/ Headline-Creator baut erfolgreiche Überschriften aus SchlagwortenComputer können heute Krankheiten diagnostizieren, besser Schachspielen als der Mensch und viele alltägliche Prozesse vereinfachen -auch bei der Vermittlung von Immobilien. Als Innovationstreiber derBranche setzt Immowelt Künstliche Intelligenz (KI) schon heute inverschiedenen Bereichen ein. Mit dem Google Assistant, derSuchempfehlung und dem Headline-Creator sind bereits erste Servicesauf dem Markt, die vom User lernen und sich dem Nutzerverhaltenanpassen."Im Augenblick geht es vor allem darum, das Nutzererlebnis durchden Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu verbessern", erklärtImmowelt-CEO Carsten Schlabritz. Ein Beispiel: Mit Google Assistantfunktioniert die Immobiliensuche auf immowelt.de in Zukunftsprachgesteuert. Dazu müssen Immobiliensuchende einfach einen Befehlin ihr Smartphone sprechen und der Dialog beginnt. Dabei fragt GoogleAssistant unter anderem ab, in welcher Stadt man sucht und ob mankaufen oder mieten möchte. Nachdem alle Eckdaten geklärt sind, zeigter die besten Ergebnisse am Display des Endgeräts an.Suchempfehlung: Kriterien werden intelligent angepasstBei der Suchempfehlung werden Objekte angezeigt, die zwar nichtganz den eingetragenen Suchkriterien entsprechen, aufgrund derDatenanalyse aber trotzdem relevant für den Nutzer sind. Dabeianalysiert das System, welche Übereinstimmungen die Suche mitSuchanfragen anderer Nutzer hat. Gibt ein Suchender in seinerWunschregion etwa eine 4-Zimmer-Wohnung mit mindestens 100Quadratmetern und Balkon ein und es werden nur wenige Immobilienangeboten, zeigt das System ihm Alternativen an. Beispielsweise eine3-Zimmer-Wohnung mit 120 Quadratmetern und Terrasse, wenn besondersviele andere Nutzer diese ebenfalls in die Suche aufgenommen haben.Headline-Creator: Hilfe bei der Exposé-ErstellungAuch Immobilien-Profis profitieren vom Einsatz KünstlicherIntelligenz bei Immowelt. Etwa mit dem Headline-Creator: Erunterstützt Anbieter bei der Erstellung ihres Exposés. Aus denwichtigsten Merkmalen und Ausstattungskriterien generiert derHeadline-Creator die erfolgversprechendste Überschrift, die demInserenten vorgeschlagen wird - schließlich ist die Headline einerder entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches Inserat."Derzeit stehen wir jedoch erst am Anfang der Möglichkeiten, dieKünstliche Intelligenz uns bietet", erklärt Immowelt-CEO CarstenSchlabritz. "Besonders bei der Zusammenführung von Anbietern undInteressenten, aber auch bei der Preisfindung und der Entwicklungneuer Immobilienprojekte werden sich in Zukunft völlig neueMöglichkeiten ergeben."Auf der Expo Real in München vom 8. bis 10. Oktober stelltImmowelt in der Immovation-Area (Halle C1 / Stand 112) die neuenServices der Öffentlichkeit vor.Weitere Informationen zum Stand der Immowelt Group auf der ExpoReal finden Sie auf https://aktion.immowelt.ag/exporeal2018.Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Groupgehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unterhttps://www.immowelt-group.com.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den acht Standorten arbeiten 550 Mitarbeiter. Ander Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell