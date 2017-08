Innovationsgeist und Zuverlässigkeit sorgen bei Panasonic für erfolgreiche Geschäfte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Auf der IFA zeigt Panasonic Unterhaltungselektronik-Neuheiten undgewährt Einblicke in das wachsende B2B-Geschäft.Im Panasonic Geschäftsjahr markiert die IFA traditionell dasBergfest. Managing Director DACH und NL Christian Sokcevic, SalesDirector CE DACH Michael List und Marketing Director CE ArmandoRomagnolo blicken auf den bisherigen Verlauf des Jahres zurück,stellen die Neuheiten zur IFA vor und geben einen Ausblick auf dasanstehende Weihnachtsgeschäft.Ende Februar präsentierte Panasonic sein TV Line-up auf derConvention in Frankfurt. "Unser Fokus lag auch in diesem Jahr auf derBildqualität", so Armando Romagnolo. "Wir konnten unsere Modelle mitLED-LCD Technologie erneut weiter verbessern und haben ein neues OLEDSpitzenmodell vorgestellt, das unseren eigenen hohen Ansprüchen anBild und Ton gerecht wird: das Referenzmodell TX-65EZW1004."Die überragende Farb- und Kontrastdarstellung, die nicht nur dieTestlabors der Fachpresse begeisterte, sondern auch die Konsumenten,erreichen die aktuellen TV Modelle beispielsweise über die HDRMulti-Funktionalität: Die Panasonic Modelle beherrschen allerelevanten HDR Standards und können deshalb aus einer Vielzahl vonBildquellen HDR Signale verwenden. "Dass mit HDR eindrucksvolleBilderlebnisse möglich sind, hat sich bei den Konsumenten bereitsrumgesprochen. Dass jedoch nicht jeder TV auch dazu in der Lage ist,aus jeder HDR Quelle ein HDR Bild zu liefern, ist Teil einerprofessionellen Beratung im Fachhandel. Die hervorragendenAbsatzzahlen unserer TV Modelle zeigen uns, dass der Handel diesenMehrwert erfolgreich vermitteln konnte", so Michael List.Armando Romagnolo ergänzt: "Wir haben im TV-Bereich ein bislangüberragendes Geschäftsjahr. Nach dem soliden zweiten Platz imTV-Gesamtgeschäft 2016 konnten wir unsere Anteile am Gesamtmarkt nachWert weiter erhöhen. Ganz deutlich: Unser TV-Geschäft war noch nieerfolgreicher als es aktuell ist. Unser starkes Abschneiden hat dazubeigetragen, dass die TV-Branche 2017 auch ohne ein großes TV-SportEvent in den ersten sieben Monaten einen Anstieg gegenüber demEM-Jahr 2016 verzeichnen konnte." Um den zweiten Platz im TV-Geschäftweiter auszubauen, ergänzt Panasonic sein TV Line-up auf der IFA nocheinmal. So wird das Spitzenmodell neben der 65-Zoll-Variante auch in77 Zoll erhältlich sein."Als wir uns vor vier Jahren dazu entschlossen haben, die PlasmaProduktion einzustellen, hatten Kunden und Händler die Sorge, dasswir damit auch auf die hohe Bildqualität verzichten müssten, die manzu Recht mit Panasonic verbindet. Heute sind wir stolz underleichtert, dass wir dank hervorragender Arbeit unserer Ingenieuremit LED-LCD und OLED Ergebnisse erzielen, die den überragenden Rufunserer TVs weiterhin rechtfertigen. Qualität, Design undZukunftsfähigkeit sind die Merkmale, für die unsere Produkte stehen",so Christian Sokcevic.Wie stark die Produkte sind, zeigen auch die Testergebnisse. DasSpitzenmodell der Kameramarke LUMIX, die spiegellose SystemkameraGH5, überzeugte in den Tests der Fachzeitschriften und Testlabors.Ihre technologiebedingten Vorteile gegenüber Spiegelreflexkamerassind einer der Gründe dafür, dass sowohl spiegellose Systemkamerasallgemein als auch die LUMIX Modelle im Speziellen Marktanteilegewinnen konnten: Spiegellose Systemkameras sind das einzigeKamera-Segment, das im ersten Halbjahr 2017 sowohl nach Menge alsauch nach Wert steigende Absatzzahlen verzeichnen konnte.Michael List: "Für viele Konsumenten ist der Begriff Spiegelreflexgleichbedeutend mit hochwertig. Welchen Mehrwert aber geradespiegellose Kameras durch Funktionen wie 4K Foto gegenüber den DSLRModellen bieten, kann niemand besser erklären als der beratendeFachhandel. Die erfreulichen Marktzahlen sind deshalb nicht zuletztein Verdienst derjenigen, die jeden Tag am POS diese Mehrwertevorstellen und erklären."Armando Romagnolo bestätigt diese Einschätzung: "Wir leistenunseren Teil, um das Interesse an hochwertigen DSLM Kameras zu weckenund investieren deshalb in Forschung und Entwicklung einesattraktiven Portfolios aus Kameras und Objektiven und starkerKommunikationskampagnen, die den Kunden in den Fachhandel führen."Die Strategie funktioniert hervorragend: Im Fotobereich konntePanasonic die höchsten Marktanteile seit Herbst 2010 verzeichnen undverpasste die eigene Bestmarke dabei nur knapp.Nicht nur bei den klassischen Umsatzbringern wieUnterhaltungselektronik und Kameras erweitert Panasonic seinProduktportfolio, auch das Angebot an Personal Care Produkten wirdsukzessive um Neuheiten ergänzt. "Unsere Haar- undBartschneideprodukte sind seit Jahren bei Profis beliebt undgeschätzt. Es ist uns gelungen, die hohe Qualität der Profimodelleauch auf die Endkundenprodukte zu übertragen und dies mit eineransprechenden Kampagne zu vermitteln", so Armando Romagnolo. NebenDesign-Trimmern, Bart- und Haarschneidern stellt Panasonic auf derIFA neue Premium-Modelle vor.Die Aussichten sind nach dem erfolgreichen erstenGeschäftshalbjahr sehr optimistisch. Damit Panasonic die hohenErwartungen an die zweite Jahreshälfte erreicht, plant Michael Listnoch weitere Maßnahmen im Weihnachtsgeschäft: "Wir werden unsereAktivitäten wieder so ausrichten, dass der Fachhandel Gelegenheitbekommt, die Vorteile unserer Produkte für den Kunden hervorzuheben.Dazu werden wir Anreize schaffen und beginnen bereits jetzt zur IFAmit attraktiven Bundles bei unseren UHD Blu-ray Playern. Wir sind einzuverlässiger Partner des Handels und freuen uns darauf, dieerfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzuführen." Der Start insWeihnachtsgeschäft erfolgt aus einer äußerst komfortablenMarktposition. Panasonic erreicht im gesamten Consumer Panel aktuellden besten Wert seit über sechs Jahren. Auch der Blick in dieeinzelnen Produktbereiche sorgt für Freude. So bleiben die Blu-Rayund DVD Produkte von Panasonic auf einem stabilen, ungefährdetenersten Platz. Im Markt der kompakten Hifi-Systeme erreicht derHersteller der ALL-Serie einen Marktanteil von zuletzt 21,2%.Eine wachsende Bedeutung erfährt das Thema Smart Life - und sowächst auch der Platz, den smarte Technologien auf dem IFA-Messestandeinnehmen. Die Bandbreite ist groß und reicht von Produkten derUnterhaltungselektronik über Energiesysteme und Smart Home Lösungenbis hin zu Technologien für den modernen Städtebau.Gerade im Smart Life-Bereich des Messestandes fällt ein Trend derIFA auf: B2B-Produkte und Konzepte wachsen mit Smart Home-Produktenund Zukunftsstudien zusammen. Christian Sokcevic erklärt den Trend:"Auf der IFA zeigen wir einige der Facetten, die der Konzern bietetund von dem die Entwicklung von Endkundenprodukten profitiert. Geradebei smarten Produkten ist das Zusammenspiel von Komponenten, Dienstenund Netzwerken entscheidend. Deswegen wollen wir die IFA dazu nutzen,neben aktuellen Produkten auch einen Blick in die Zukunft zu gebenund Technologien vorzustellen, mit denen wir den Alltag der Menschenheute und in der Zukunft mitgestalten." Ein strategisches Augenmerkliegt dabei auf der Entwicklung von Dienstleistungen, die deneigentlichen Produktnutzen erweitern können. "Hier entstehen auchneue Chancen für den Handel", erklärt Michael List. "Als Makler undpersönlicher Berater für Dienstleistungen können Händler damit auchin Zukunft unverzichtbare Ansprechpartner ihrer Kunden bleiben."Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. 