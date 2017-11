Innovationsdienstleister stürmt weiter - BILD

Greenstorm Mobility auf Platz 4 der österreichischenWachstums-ChampionsEllmau (ots) - Wie die Beschleunigung von Elektrofahrzeugen gehtes bei dem Dienstleistungsunternehmen aus Ellmau am Wilden Kaiser inTirol voran. Das Wirtschaftsmagazin Profil bestätigte das inZusammenarbeit mit Statista mit dem 4. Platz der österreichischenWachstumschampions.Greenstorm Mobility wurde auf Rang vier der wachstumsstärkstenUnternehmen Österreichs gereiht - in Westösterreich steht es mit deminnovativen Dienstleistungskonzept damit auf Platz 1. Mit einemUmsatzwachstum von 100% platzierte sich das Unternehmen vorIT-Dienstleistern, Immobilien-Gesellschaften und Tourismusbetrieben.Und weil Greenstorm Mobility neben dem starken wirtschaftlichenWachstum auch mit einer innovativen Geschäftsidee auffällt, wurde eskürzlich mit dem Tiroler Innovationspreis 2017 in Silber prämiert.Läuft bei Greenstorm - ganz elektrisch.Zwtl.: Volle Kraft vorausMit diesem Motto stürmen die Geschäftsführer desInnovationsführers Richard Hirschhuber und Philipp Zimmermanngemeinsam mit ihrem 40-köpfigen internationalen Team voran. Derstetige Ausbau des Händlernetzes und der Hotelpartner in ganz Europabeweist, dass die Zeit Reif ist für E-Mobilität. Die Geschäftsidee,leer stehende Hotelzimmer gegen Elektrofahrzeuge wie E-Bikes undTesla zu tauschen, elektrifiziert. Ein ähnliches Konzept, das auchauf Tausch von Leistungen basiert, können jetzt Fahrradhändlernutzen: Der Verkauf von Gebraucht-E-Bikes wird mit kostenlosenVerleih-E-Bikes für je eine gesamte Saison vergütet.Zur Liste der 150 wachstumsstärksten Unternehmen des Landes:[https://www.profil.at/wirtschaft/wachstums-champions-profil-8436944](https://www.profil.at/wirtschaft/wachstums-champions-profil-8436944)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Greenstorm Mobility GmbHRichard Hirschhuber+43 5358 43582richard@greenstorm.eubusiness.greenstorm.euDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell