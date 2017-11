Innovationsboom im deutschen Maschinenbau: Unternehmen wollen mehr in Forschung investieren

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse: Maschinenbauer wollenInvestitionsvolumen weiter ausbauen / Vor allem Forschung,Entwicklung und Vertrieb sollen profitieren / Erwartungen fürBranchenwachstum auf Rekordniveau / Modernisierungsbedarf beiautomatischer PreisbildungDie Stimmung im deutschen Maschinenbau ist weiterhin blendend:Aktuell sehen neun von zehn Maschinenbauern die deutsche Wirtschaftauf Wachstumskurs. Von einer auch weiterhin positiven konjunkturellenEntwicklung in den kommenden zwölf Monaten gehen 80 Prozent derbefragten Entscheider aus. Im Hinblick auf die Weltwirtschafterreicht die Stimmung in der Branche sogar neue Bestmarken: Dieaktuelle Situation bewerten 73 Prozent der Maschinenbauer positiv(Vorquartal: 65 Prozent). Mehr als die Hälfte (52 Prozent) blicktzudem optimistisch auf die globale Konjunkturentwicklung in dennächsten zwölf Monaten (Vorquartal: 49 Prozent). Dies geht aus demaktuellen Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC für das dritte Quartal 2017 hervor.Wachstumserwartungen auf Allzeithoch - Mehr Investitionen inForschung und EntwicklungDie exzellente Stimmung im deutschen Maschinenbau spiegelt sichauch in den Umsatzprognosen der Entscheider wider. Im dritten Quartalsind die Erwartungen an das Wachstum der Branche im laufenden Jahrnoch einmal deutlich gestiegen: Gingen die Befragten Mitte des Jahresnoch von einer Umsatzsteigerung von 3,9 Prozent im Jahresvergleichaus, erwarten sie für 2017 nun ein Plus von durchschnittlich 5,6Prozent - der höchste Wert seit Beginn der Erhebung. Die Entwicklungdes eigenen Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten schätzen dieMaschinenbauer traditionell sogar noch stärker ein: Im Schnitterwarten sie eine Umsatzsteigerung von 6,6 Prozent. "Die ungebrochenhohe Auslastung der Unternehmen sowie sehr positive Umsatzerwartungensorgen für gute Stimmung in der Branche", kommentiert Dr. FrankSchmidt, Partner und Leiter des Bereichs Industrielle Produktion beiPwC. "Besonders erfreulich ist, dass viele Maschinenbauer die guteLage für den Ausbau der eigenen Investitionstätigkeit nutzen wollen."Tatsächlich planen 60 Prozent der Maschinenbauer in den kommendenzwölf Monaten größere Investitionen. Durchschnittlich wollen dieUnternehmen neun Prozent ihres Gesamtumsatzes fürInvestitionsvorhaben aufwenden. "Vor allem sollen die BereicheForschung und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb von denAusgabenerhöhungen profitieren - ein starkes strategisches Signal derUnternehmensführungen nach innen und außen", so PwC-Experte Schmidt.Vergebenes Potenzial: Unternehmen bilden Preise noch überwiegendmanuellWeitere Investitionen in den Vertrieb scheinen mit Blick auf dieBefragungsergebnisse auch notwendig zu sein. So bedient sich zwarbereits heute die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmendynamischer Methoden zur Preisermittlung - gerade große undwachstumsstarke Firmen sind auf diesem Gebiet bereits sehr gutaufgestellt. Auf moderne Technologien und Automatisierung greiftdabei aber nur eine Minderheit zurück: Lediglich acht Prozent derbefragten Maschinenbauer setzen bereits eine speziellePricing-Software zur dynamischen Anpassung ihrer Preise ein. "VieleEntscheider verlassen sich weiterhin lieber auf ihr Bauchgefühl",sagt Prof. Dr. Nikolas Beutin, Leiter der Customer Practice undPricing-Experte bei PwC. "Doch gerade mit Blick auf sich immerkurzfristiger verändernde Rahmenbedingungen, etwa durch Schwankungenbei den Rohstoffpreisen oder der Nachfrage nach den eigenen Produktenund Dienstleistungen, sollten Unternehmen die Vorteile derDigitalisierung auch bei der Preisbildung nutzen."Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.pwc.de/maschinenbau-barometerwww.pwc.deÜber das PwC Maschinenbau-Barometer:Das PwC-Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einerPanelbefragung von etwa 100 Führungskräften im deutschenMaschinenbau. Die Befragten werden im Rahmen der vierteljährlichenErhebung gebeten, die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Branche undihres Unternehmens zu bewerten. Zusätzlich wird in jeder Ausgabe einaktuelles Branchenthema behandelt.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Patrick TorkaPwC CommunicationsTel.: 0211 981 4313E-Mail: patrick.torka@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell