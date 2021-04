Innovations: Das muss man erstmal verdauen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Innovations, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.04.2021, 08:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 26.44 USD.

Unsere Analysten haben Innovations nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Innovations derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 20,42 USD, womit der Kurs der Aktie (26,44 USD) um +29,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24,96 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,93 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Innovations 1 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Innovations vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 26,44 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -40,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 15,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 202,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Innovations damit 190,75 Prozent über dem Durchschnitt (12,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 14,93 Prozent. Innovations liegt aktuell 187,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

