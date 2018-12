Innovationen und Impulse für Gastgeber / Die Gastgebermesse HOGA Nürnberg ist vom 13. bis 15. Januar 2019 die zentrale Plattform des süddeutschen Gastgewerbes (FOTO)

Nürnberg (ots) -Bayerns Gastronomen, Hoteliers, Bäcker, Konditoren, Caterer,Metzger, Food-Trucker und die Profis der Gemeinschaftsverpflegungsind dazu eingeladen, auf der HOGA Neuheiten zu entdecken, Kontaktezu Partnern und Kollegen zu knüpfen, aktuelle Food-Trends zu testenund die passende Ausstattung für den Beginn der neuen Saison zufinden. Die HOGA präsentiert sich im Januar vielfältiger denn je:Rund 680 Aussteller geben im Messezentrum Nürnberg einenrepräsentativen Marktüberblick und verschiedene Trendthemen begleitendie großen Angebotsbereiche "Food & Beverage", "Küchentechnik" sowie"Einrichtung & Ausstattung" und "Software- & IT-Dienstleistungen".Food & BeverageNeben den großen Food-Anbietern werden verschiedene Trendspräsentiert, wie Bio, Regionalität und "Alles rund ums Fleisch", aberauch für die vegane Küche oder italienische Gastbetriebe gibt esAngebote. Bekannte Köche machen den Messebesuchern Appetit undverraten dabei ihre Tricks. Auch bayerisches Bier und fränkischerWein werden in ihrer Vielfalt präsentiert. Alles rund umKaffeespezialitäten und Spezialitätenkaffee gibt es in der"Rösterei". Dort treten die besten Baristi in den DeutschenKaffeemeisterschaften der SCA gegeneinander an, um sich für dieWeltmeisterschaft zu qualifizieren. Die SüddeutschenCocktailmeisterschaften und die Deutschen Meisterschaften im FlairBartending finden ebenfalls im Rahmen der HOGA statt.Einrichtung und AusstattungUm eine Wohlfühlatmosphäre für Gäste zu schaffen, bietet die HOGAEinrichtung und Ausstattung für Hotels und Restaurants. Damit auchKinder gerne Gäste sind, gibt es bei "Kids' First Choice" Lösungenund Best-Practice-Beispiele. Für die richtige Ausstattung der Küchegeben die großen Marken der Branche auf der HOGA einen Überblick überaktuelle Techniken und Komplettlösungen.Innovationen für das GastgewerbeDie Gastro-Trends von morgen können die Besucher bereits im Januarauf der HOGA entdecken. Im HOGA-Novum präsentieren sich kreativeStart-ups, darunter auch die Gewinner des HOGA Start-up-WettbewerbsBrewee aus München. Die Gründer des Münchner Start-ups Brewee habenes sich zur Mission gemacht, durch ein interaktives Netzwerkindividualisiertes Bier für Gastronomie, Hotels und Events zuermöglichen.Ein Restaurantbesuch ist nicht durch digitale Mittel zu ersetzen,aber digitale Lösungen können Gastronomen und Hoteliers bei ihrerArbeit unterstützen, diese werden auf der HOGA vorgestellt.Gastronomen, die im Internet mehr Aufmerksamkeit für ihren Betriebgenerieren und Social Media-Kanäle für ihre Werbung einsetzenmöchten, können sich auf der HOGA kostenlos von erfahrenenFood-Bloggern beraten lassen.Starke Partner für ein modernes GastgewerbeDer DEHOGA Bayern unterstützt die HOGA Nürnberg als fachlicherTräger und bringt die Themen des bayerischen Gastgewerbes nachNürnberg. Am Karrieretag, Dienstag 15. Januar, steht derBranchennachwuchs im Fokus und bei den bayerischenJugendmeisterschaften der gastgewerblichen Berufe zeigen dieAuszubildenden ihr Können. Erstmals findet die SFC Street FoodConvention parallel zur HOGA statt. Die BÄKO Franken Oberbayern-Nordintegriert wieder ihren Frühjahrs-Kundentreff in die HOGA und auchder Service-Bund veranstaltet seine Hausmesse Food Special am 13. und14. Januar parallel zur HOGA. Weitere Informationen zurGastgebermesse HOGA und Messetickets unter www.hoga-messe.de.Pressekontakt:AFAG Messen und Ausstellungen GmbHUnternehmenskommunikationMessezentrum 1, 90471 NürnbergTelefon: +49 (0)911/98833-545presse@hoga-messe.deOriginal-Content von: AFAG Messen und Ausstellungen, übermittelt durch news aktuell