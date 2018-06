Innovationen treiben Röchling-Wachstum (FOTO)

Mannheim (ots) -- Geschäftsjahr 2017: Achtes Umsatzplus in Folge Unternehmensbereich- Industrial: Internationale Industrie setzt auf Kunststoffe- Unternehmensbereich Automotive: 15,8 Prozent Umsatzzuwachs- Unternehmensbereich Medical: Investitionen als WachstumstreiberDie Röchling SE & Co. KG (Mannheim) blickt auf ein starkesGeschäftsjahr 2017 zurück. Mit einem Umsatzplus von 11,1 Prozent auf1.840,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1.657,4 Mio. Euro) verzeichnete dieGruppe die achte Umsatzsteigerung in Folge.Im ersten Quartal 2018 beruhigte sich die Nachfrage etwas. So lagder Quartalsumsatz mit 477,5 Mio. Euro nur knapp über demvergleichbaren Vorjahresquartal (474,6 Mio. Euro), wobeiWechselkurseffekte der größte negative Einflussfaktor waren. Prof.Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorsitzender des Vorstands derRöchling-Gruppe: "Der Start in das neue Geschäftsjahr 2018 hat unsereErwartungen nicht in vollem Umfang erfüllt. Für das gesamteGeschäftsjahr sehen wir weiterhin beste Chancen, unsere gestecktenZiele in nahezu allen Bereichen zu erreichen. Maßgeblich hierfür istunsere Werkstoffkompetenz im dynamischen Markt fürHightech-Kunststoffe und unser Anwendungs-Know-how."Der Name Röchling ist Synonym für Innovationen in derKunststoffverarbeitung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat dasUnternehmen eine ganze Reihe neuer Werkstoffe, Produkte und Systememit hohem Kundennutzen an den Markt gebracht (siehe Sonderbericht 1)."Die Entwicklung immer besserer Produkte in immer kürzerer Zeit istdie maßgebliche Säule unseres Unternehmenserfolges", ergänzte Prof.Dr. Hanns-Peter Knaebel. Zusätzliche Wachstumsimpulse undEffizienzsteigerungen erwartet er von der digitalen Transformationder Röchling-Gruppe. "Das Thema Digitalisierung ist ein wesentlicherSchwerpunkt der aktuellen Unternehmensstrategie. Es spielt eine immerwichtigere Rolle als Treiber unseres Unternehmenserfolgs."Im Geschäftsjahr 2017 profitierte Röchling von einer gutenNachfrage in nahezu allen Industrien. "Wachstumstreiber waren diekonjunkturell gute Auftragslage, unsere Innovationen und die absoluteFokussierung auf den Kundennutzen", sagte Prof. Dr. Hanns-PeterKnaebel. "Auch in den nächsten Jahren sehe ich beste Chancen, unsereExpansion in allen drei Unternehmensbereichen organisch und durchAkquisitionen weiter voranzutreiben." Dabei legt Röchling Wert aufein nachhaltiges Wachstum. Dazu gehört die ständige Überprüfung derUmweltauswirkungen des unternehmerischen Handelns. Die meistenRöchling-Standorte sind nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001zertifiziert. Röchling hat außerdem freiwillige Umweltstandardseingeführt und überwacht deren Einhaltung akribisch (sieheSonderbericht 4).Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 um 10,4Prozent auf 9.733 (zum Stichtag 31.12.2017). Die Röchling-Gruppe istweltweit an 88 Standorten präsent: 55 in Europa, 18 in Asien und 15in Amerika.Die Zahl der Auszubildenden in der Röchling-Gruppe lag bei 255(Vorjahr: 229). Das Spektrum reicht von kaufmännischen zu technischenAusbildungsberufen bis hin zu unterschiedlichen dualenHochschulstudiengängen.39 Prozent des Gruppenumsatzes wurden in Deutschland erzielt, 31Prozent im übrigen Europa. Amerika erzielte einen Umsatzanteil von 20Prozent und Asien von 10 Prozent.Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) stieg um 9,1 Mio. Euro.Damit lag die EBT-Marge bei 7,3 Prozent (Vorjahr: 7,64 Prozent).Maßgeblicher Wachstumstreiber waren erneut die Investitionen (sieheSonderbericht 2). Sie stiegen um 41,3 Prozent auf 178,7 Mio. Euro.Der Schwerpunkt lag auf dem Ausbau und der Modernisierung derweltweiten Kapazitäten.Unternehmensbereich Industrial: Wachstum in allen RegionenIm Geschäftsjahr 2017 steigerte die Röchling-Gruppe den Umsatz imUnternehmensbereich Industrial um 7,7 Prozent auf 737,4 Mio. Euro."Ausschlaggebend war die starke Nachfrage nach leistungsfähigenIndustrie-Kunststoffen", berichtete Franz Lübbers, im Vorstand derRöchling-Gruppe verantwortlich für den UnternehmensbereichIndustrial. "Motor der positiven Entwicklung war die gute Stimmung imMaschinenbau. Darüber hinaus profitierten wir von einer starkenInvestitionsneigung in der Chemieindustrie und dem Ausbau derregenerativen Energieerzeugung."Röchling verbuchte in allen Regionen eine erfreulicheUmsatzentwicklung. Zu den Zuwächsen trug auch die Akquisition derFischer GmbH Kunststoff Präzision (Laupheim), eines führendenZerspaners von Präzisionsteilen und -komponenten aus Kunststoff, bei.Anfang dieses Jahres firmierte das Unternehmen in Röchling IndustrialLaupheim GmbH um.Weitere Investitionsmittel flossen in die Erweiterung desBetriebes und der Produktionsanlagen am Standort Haren, in neueProduktions- und Logistikflächen in Bad Grönenbach-Thal sowie in eineneue Logistikhalle in Lahnstein. Insgesamt lagen die Investitionendes Unternehmensbereichs Industrial bei 40,7 Mio. Euro.Beispielhaft für die Kunststoff-Kompetenz desUnternehmensbereiches war im Jahr 2017 die Beteiligung an einemProjekt der Superlative. Mit Steigungsringen aus Durostone® EPX-M fürTransformatoren wirkt Röchling am Bau der weltweit leistungsstärkstenLeitung von hochgespanntem Gleichstrom in China mit. Sie führt über3.284 Kilometer von Changji nach Guquan.Röchling unterstützt umweltfreundlichen Flüssiggasantrieb EineReederei aus Haren ließ das weltweit erste Containerschiff, die WesAmelie, auf einen modernen und umweltfreundlichen Flüssiggasantrieb(LNG) umrüsten. Stützlager aus Lignostone® cryogenic von Röchlingübernehmen dabei eine tragende Rolle. Das Kunstharzpressholz isoliertden -164°C kalten Treibstofftank zuverlässig von der Schiffsstruktur.Zu den wichtigsten Innovationen zählten auch die Entwicklungdauerhaft antistatischer Gleitwerkstoffe. Sie kommen erstmals ohneden Einsatz von Ruß aus. Dies ermöglicht deren Produktion inverschiedenen Farben. Einsatzgebiete von LubX® CV AST color und LubX®AST color sind Förderanlagen, insbesondere für sensibleTransportgüter beispielsweise im Lebensmittel- oder im Pharmabereich,in denen eine hohe Reinheit und gleichzeitig eine antistatischeEigenschaft gefragt ist. Der Abrieb von Rußpartikeln muss hierausgeschlossen sein.Die langjährige Expertise bei der Entwicklung überlegenerIndustriekunststoffe verdeutlicht das 30-jährige Jubiläum vonRöchling Engineering Plastics in Dallas/North Carolina. DasUnternehmen stärkt die Fertigungs- und Vertriebspräsenz inNordamerika und verbucht seit seiner Gründung 1987 ein konstantesWachstum.Unternehmensbereich Automotive: 15,8 Prozent UmsatzplusDer Unternehmensbereich Automotive erzielte im Jahr 2017 einUmsatzplus von 15,8 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung von855,9 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 991,5 Mio. Euro im Berichtsjahr. VomAufwärtstrend profitierten nahezu alle Regionen. Deutliche Zuwächseerzielte Röchling vor allem in Europa. Positiv verlief das Geschäftauch in Asien und in Brasilien. Lediglich in Nordamerika gab derUmsatz etwas nach. Aufgrund der Marktberuhigung im Automobilgeschäftriefen Kunden nicht alle Bestellungen ab. Hinzu kamen Schwierigkeitenbeim Start eines Modells auf Kundenseite und negativeWährungseffekte."Im Unternehmensbereich Automotive haben wir unsereWachstumsstrategie mit hoher Geschwindigkeit umgesetzt", so ErwinDoll, zuständiger Vorstand für den Automobilbereich. Der Schwerpunktder Investitionen lag auf dem Neubau bzw. dem Ausbau vonProduktionsanlagen. So investierte Röchling erheblich in dieStandorte Ostrava/Tschechien, Duncan/USA und Silao/Mexiko. InTeruel/Spanien entstand ein neues Werk für Radhausverkleidungen undDeflektoren für Ford. Es ist neben dem Standort Araia das zweite Werkauf der Iberischen Halbinsel. In Shenyang/China eröffnete ebenfallseine neue Fertigung. An den Standorten in Worms und inLeifers/Italien entstanden neue Technical Center für dieProduktentwicklung weltweit. Am Standort in Peine wurde zuJahresbeginn in eine neue Produktionshalle investiert. Insgesamterhöhte der Unternehmensbereich die Investitionen auf 105,3 Mio. Eurogegenüber 75,4 Mio. Euro im Jahr zuvor.Neue Kunden in den USA und in ChinaAb dem Jahr 2019 wird Röchling für das im kalifornischen MountainView ansässige Start-up-Unternehmen für Elektrofahrzeuge Lucid MotorsRadhausverkleidungen in Akron/USA fertigen.In China entwickelt Röchling für das Start-up-Unternehmen Nio, mitSitz in Shanghai/China, Kunststoffteile für zwei Modelle ihrerElektrofahrzeuge, die noch im Jahre 2018 in die Produktion gehen.Als weiteren Neukunden konnte Röchling unter anderem daschinesische Start-Up-Unternehmen CHJ Automotive für sich gewinnen.Neben aktiven Luftklappensteuerungen finden Ausgleichsbehälter ihrenPlatz in einem Siebensitzer-Hybrid-SUV. Und auch derLuxusfahrzeughersteller FAW-Hongqi konnte als Neukunde im starkumkämpften chinesischen Markt gewonnen werden. Zwei Modelle werdenzukünftig mit Unterbodenverkleidungen von Röchling ausgestattet.Eine erfreuliche Nachfrage verzeichnete der Unternehmensbereichaus China. So orderte Shanghai General Motors (SGM) aktiveLuftklappen für den Buick Regal. Für den kleinen SUV der FAW GroupCorporation liefert Röchling ab Dezember dieses Jahres aktiveLuftklappensysteme.Weitere aktive Luftklappensysteme fertigt das Unternehmen für dieShanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Einsatzgebiet istein neues Elektrofahrzeug. Ebenso ist das elektrische High-End-ModellPolestar von Volvo Asia weltweit mit Röchling-Luftklappen unterwegs.Für SAIC Maxus Automotive, einem Hersteller leichter Nutzfahrzeuge,beginnt der Unternehmensbereich Automotive nächstes Jahr mit derProduktion von jährlich knapp 40.000 Niederdrucksystemen. In Europastartet der neue Opel Astra mit einer aktiven Luftklappensteuerungund einem vollverkleideten Unterboden. Volkswagen orderte beheizbareSCR-Tanks für seine Caddy-Modelle.Zehnjähriges Jubiläum in Kunshan/ChinaZu den besonderen Ereignissen des Jahres gehörte die Feier deszehnjährigen Jubiläums am Fertigungsstandort Kunshan in China.Weitere Höhepunkte im Vorjahr waren die Teilnehme an hochkarätigenInformationsveranstaltungen führender chinesischerAutomobilhersteller. Repräsentanten von Röchling Automotive stelltendort ihre Innovationen und Systemlösungen vor. Eingeladen hattenunter anderem die Konzerne Dongfeng Automobile und Beijing ElectricVehicle, ein Unternehmen der BAIC-Gruppe. Gute Kontakte unterhält derKonzern auch nach Südkorea. Repräsentanten von Röchling Automotivestellten dem südkoreanische Minister für Handel, Industrie undEnergie, Paik Ungyu, bei dessen Europabesuch das Engagement derRöchling-Gruppe in seiner Heimat vor. Auf besonderes Interesse desMinisters stieß die geplante Eröffnung eines ersten Werks inAsan/Südkorea.Unternehmensbereich Medical: Erwartungsgemäß auf VorjahresniveauIm Unternehmensbereich Medical erreichte der Umsatz mit 114,4 Mio.Euro erwartungsgemäß nahezu das Vorjahresniveau (117,2 Mio. Euro).Ausschlaggebend für den Rückgang war die Produktionsverlagerung einesUS-amerikanischen Großkunden. Die Akquisition neuer Aufträge konnteden Verlust aber nahezu ausgleichen. Darüber hinaus beeinflusstenungünstige Wechselkurse das Geschäft.Erfreulich verlief das Geschäftsjahr für die europäischenStandorte, die einen Umsatzzuwachs verbuchten. Die Investitionenlagen im Geschäftsjahr 2017 bei 32,1 Mio. Euro. Schwerpunkt war derNeubau eines Produktionsgebäudes in Neuhaus am Rennweg/Thüringen, indem unter modernsten Reinraumbedingungen in den Klassen GMP C und GMPD (GMP = Good Manufacturing Practice) Primärverpackungen fürpharmazeutische Produkte hergestellt werden. In Brensbach/Odenwaldwurde ebenso in die Erweiterung eines Produktionsgebäudes investiert.Beschichtete Medikamente schmecken Kindern besserZu den anspruchsvollsten Produkten des Unternehmensbereicheszählte im Jahr 2017 Sympfiny®, ein System für die Verabreichungmultipartikularer Medikamente speziell für Kinder. Diese Medikamente- in Form kleiner Kügelchen - sind mit einer Schicht überzogen, dieden Geschmack neutralisiert. Das System stellt Röchling inKooperation mit HS Design her. Es gewährleistet eine einfache undzuverlässige Abgabe sowie die präzise Dosierung.Darüber hinaus entwickelt und fertigt Röchling in den USA Teilefür moderne Operationsinstrumente für die minimal-invasive Chirurgie.Es handelt sich dabei um anspruchsvolle Komponenten und Bauteile inengen Toleranzen mit hoher Oberflächengüte.Ausblick 2018Nach einem durchwachsenen Start ins laufende Geschäftsjahr 2018sieht Röchling für das Gesamtjahr wieder beste Chancen, dennachhaltigen Wachstumskurs organisch und durch Akquisitionenfortzusetzen.Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren bestehenden undden neu gewonnenen Kunden - die Röchling mit seiner Produkt- undServicekompetenz überzeugt hat - eröffnet der Röchling-Gruppe für dasJahr 2018 und darüber hinaus interessante Wachstumsperspektiven."Von zentraler Bedeutung für die Röchling-Gruppe ist dieDigitalisierung", betonte Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel. "In derdigitalen Transformation sehen wir große Chancen, die Zukunft unseresUnternehmens noch erfolgreicher zu gestalten."Neben der Digitalisierung gehört für die Zukunftsfähigkeit desUnternehmens aber auch, Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren.Denn ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichenUnternehmenserfolg sind gut ausgebildete, kreative und motivierteMitarbeiter. Die Röchling-Gruppe hat im Jahr 2017 verstärkt in derenWeiterbildung und Qualifizierung investiert und bietet ihnenberufliche Perspektiven, persönliche Weiterentwicklung undstrukturierte Karrieremöglichkeiten (siehe Sonderbericht 3).Zur Röchling-Gruppe, die ihren Firmensitz in Mannheim hat, gehöreneine Vielzahl von Standorten in zahlreichen Ländern der Welt. Mitmehreren Tausend Mitarbeitern produzieren wir dort, wo unsere Kundenund Märkte sind. Unsere drei Unternehmensbereiche Industrial,Automotive und Medical erwirtschaften auf dem europäischen, demamerikanischen und dem asiatischen Kontinent einen milliardenfachenJahresumsatz.Der Unternehmensbereich Industrial bedient nahezu alle Sektorender Industrie mit anwendungsbezogenen optimalen Werkstoffen. Dafürverfügt Röchling über das wohl umfangreichste Produktportfoliothermo- und duroplastischer Kunststoffe weltweit. Hergestellt werdenHalbzeuge wie Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäbe, Formgussteilesowie Profile und spanabhebend bearbeitete und konfektioniertePräzisionskomponenten.Der Unternehmensbereich Automotive steht für Komponenten undSystemlösungen auf den Gebieten Aerodynamik, Antrieb und NeueMobilität. Der Unternehmensbereich Industrial bedient nahezu alle Sektorender Industrie mit anwendungsbezogenen optimalen Werkstoffen. Dafürverfügt Röchling über das wohl umfangreichste Produktportfoliothermo- und duroplastischer Kunststoffe weltweit. Hergestellt werdenHalbzeuge wie Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäbe, Formgussteilesowie Profile und spanabhebend bearbeitete und konfektioniertePräzisionskomponenten.Der Unternehmensbereich Automotive steht für Komponenten undSystemlösungen auf den Gebieten Aerodynamik, Antrieb und NeueMobilität. In der Entwicklung nah am Kunden und global präsent liegtunser Fokus auf den aktuellen Herausforderungen derAutomobilindustrie: Verminderung von Emissionen, Gewicht undTreibstoffverbrauch.Der Unternehmensbereich Medical bietet seinen Kunden eine breitePalette von kundenindividuellen Produkten - aber auch Standards - ausKunststoff für die Bereiche Pharmazie, Diagnostik, Surgery und LifeScience. Die hochwertigen Produkte werden in innovativenVerabreichungs- und Primärverpackungssystemen, chirurgischenInstrumenten und Diagnose-Einwegartikeln verwendet.