Innovationen bei stationären und mobilen Speichern: das vielfältige Rahmenprogramm auf der ees Europe

München (ots) - Europas größte Fachmesse für Batterien undEnergiespeichersysteme, die ees Europe, wird auch 2017 von einemumfangreichen Rahmenprogramm flankiert. Sie findet vom 31. Mai bis02. Juni auf der Messe München statt. Höhepunkte dermessebegleitenden Veranstaltungen sind die ees Europe Conference,eine Sonderschau zum Thema Elektromobilität sowie der ees AWARD, derwegweisende Produkte und Lösungen für die stationäre und mobileEnergiespeicherung auszeichnet.Der Energiespeichermarkt ist in Bewegung. Batterien undEnergiespeichersysteme sind dank innovativer Technologien zunehmendin der Lage, große Mengen Energie aus erneuerbaren Quellen zuspeichern. Das Potenzial, Strom aus Photovoltaik zu speichern oder zuverteilen, ist noch lange nicht ausgeschöpft und für den Markt öffnensich, beispielsweise mit mobilen Speichersystemen, immer neueMöglichkeiten. Die Messe selbst belegt mit ihrem erneutenAusstellerrekord, dass der Markt boomt: 2017 werden 270 Unternehmenauf 17.500 qm erwartet, zusammen mit der Intersolar Europe werdenmehr als 400 der rund 1.200 Aussteller Energiespeichertechnik zeigen.Die Gründe für die rasante Marktentwicklung sind vielfältig. "DieTreiber für Energiespeicher sind vor allem ökologischer, ökonomischerund gesellschaftspolitischer Natur, denn sie schonen endlicheRessourcen, ermöglichen die flexible Nutzung erneuerbarer Energienund gewährleisten eine hohe Versorgungssicherheit", erklärt MarkusHoehner, Gründer und Geschäftsführer der International Battery andEnergy Storage Alliance (IBESA), die dieses Jahr bereits zum viertenMal Partner des ees Forums ist.Strom tanken: Die Sonderschau "E-Mobility & Renewable Energy"Soll die Energiewende gelingen, kommt man an erneuerbaren Energienund ihrer Speicherung nicht vorbei. Eine zentrale Rolle wird künftigdie Elektromobilität spielen. Die Zahl der Elektroautos nimmt stetigzu und laut Bloomberg New Energy Finance soll es im Jahr 2030 bereitsweltweit mehr als 100 Millionen Fahrzeuge geben. Grund genug, dieBedeutung elektrischer Autos im Energiemix zu diskutieren undTechnologien, Geschäftsmodelle sowie Konzepte für mobile Speicher undLadelösungen vorzustellen. Diese Aufgabe übernimmt die Sonderschau'E-Mobility & Renewable Energy' (Halle B1, Stand B1.170). An allendrei Messetagen präsentieren die Teilnehmer hier Lösungen für eineumweltfreundliche Mobilität.ees Europe Conference: Stationäre und mobile Speicher geben sichdie HandDass Automotive eines der Topthemen der ees Europe 2017 sein wird,zeigt auch das Themenspektrum der messebegleitenden Konferenz. In denVorträgen und Diskussionsrunden geht es erstmals um AutomotiveStorage Systems und Speicherintegration oder um Vehicle-to-Grid (V2G)und die Frage, wie flexibel Speicher von Elektrofahrzeugen sind. Dochauch stationäre Speichersysteme spielen auf der Konferenz eine großeRolle. Das Thema beschäftigt nicht nur Hausbesitzer, sondern auchGewerbetreibende, Industriebetriebe und Energieversorger. Passenddazu diskutieren die Teilnehmer über die weltweiten Märkte vonEnergiespeichern, neue Technologien bei wiederaufladbaren Batterienund tauschen sich zu Batterieproduktion, Batteriesicherheit,alternativen Speichertechnologien ohne Batterien und USV-Anlagen(Unterbrechungsfreie Stromversorgung) aus. Die Konferenz findet am30. und 31. Mai 2017 statt.Die Auszeichnung: Der ees AWARD würdigt Trends und EntwicklungenBereits zum vierten Mal in Folge verleihen die Veranstalter denees AWARD. Ausgezeichnet werden innovative Lösungen für die mobileund stationäre Speicherung elektrischer Energie aus der gesamtenWertschöpfungskette - von Komponenten über die Fertigung bis hin zukonkreten Anwendungen und Geschäftsmodellen. Der renommierteBranchenpreis ist für Finalisten und Gewinner gleichermaßenprestigeträchtig und spiegelt die Entwicklungen der Branche über dieJahre wider: ging es anfangs um innovative Lösungen zur Speicherungregenerativen Stroms, wurde die Senkung der Herstellungskosten unddie Vereinfachung der Systeme im Lauf der Zeit zunehmend wichtiger.2016 konzentrierten sich die Einreichungen auf die Optimierung desEigenverbrauchs sowie die Stabilisierung von Stromnetzen undMicrogrids. Welche Trends 2017 preiswürdig sind, dieses Geheimniswird auf der Verleihung des ees AWARD am 31. Mai 2017 auf demInnovations- und Anwenderforum (Halle A4, Stand A4.530) gelüftet.ees ForumAn allen drei Messetagen referieren Experten im Rahmen des eesForums über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Energiespeicher(Halle B1, Stand B1.151). Ein Highlight ist die Session "E-MobilityInnovationen auf der ees Europe". Am Nachmittag des zweitenMessetages präsentieren Aussteller und Teilnehmer der E-MobilitySonderschau sowie verschiedene Start-ups ihre Lösungen inKurzbeiträgen. Weitere spannende Sessions erwarten die Besucherbeispielsweise mit den Themen "Großspeicher: Geschäftsmodelle derneuen Energiewelt" und "Klein- und Gewerbespeicher: Differenzierungals Wettbewerbsvorteil?" sowie den Präsentationen der ees AWARDFinalisten. Mitorganisator des ees Forums ist die InternationalBattery and Energy Storage Alliance (IBESA).Die ees Europe 2017 findet vom 31. Mai bis 02. Juni parallel zurIntersolar Europe auf der Messe München statt.Weitere Informationen zur ees Europe 2017 finden Sie im Internetunter www.ees-europe.com.Die Träger der ees EuropeTräger der ees Europe sind der BSW-Solar (BundesverbandSolarwirtschaft), EUROBAT (Association of European Automotive andIndustrial Battery Manufacturers), Naatbatt (National Alliance forAdvanced Technology Batteries) sowie der ZVEI (ZentralverbandElektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.).Über die eesDie ees ist mit der ees Europe in München, der ees North Americain San Francisco, der ees South America in Sao Paolo und der eesIndia in Mumbai auf vier Kontinenten vertreten. Sie ist dieBranchenplattform für Hersteller, Händler, Anwender und Zulieferervon stationären und mobilen Speicherlösungen für elektrische Energie.Die ees Messen werden gemeinsam mit der Intersolar, der führendenMesseserie für die Solarwirtschaft, durchgeführt und widmen sich-zusammen mit den begleitenden ees Konferenzen- Speicherlösungen fürerneuerbare Energien, von Anwendungen in Haushalt und Gewerbe bis hinzu netzstabilisierenden Großspeichern. Darüber hinaus stehen Produkteund Lösungen für die Bereiche Smart Renewable Energy,Energiemanagement, Elektromobilität und die unterbrechungsfreieStromversorgung im Fokus.Die ees Europe ist die größte und besucherstärkste Fachmesse fürBatterien und Energiespeichersysteme in Europa. 