Innovationen schließen Sicherheitslücken / DEKRA Award 2018 verliehen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Kategorien Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause- Feierliche Verleihung im Areal Böhler in Düsseldorf- Zukunftsweisende Ideen, Impulse und Initiativen ausgezeichnetDie Gewinner des renommierten DEKRA Award 2018 stehen fest: Siegersind die SIUT GmbH (Sicherheit im Verkehr), die Bornack GmbH & Co. KG(Sicherheit bei der Arbeit) und die Planpolitik GbR (Sicherheit zuHause). Die Preise für die Innovationen für mehr Sicherheit wurdengestern am 23. Oktober im feierlichen Rahmen im Areal Böhler inDüsseldorf überreicht.Die weltweit tätige Expertenorganisation DEKRA richtet gemeinsammit der WirtschaftsWoche, Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin,den DEKRA Award seit mehreren Jahren aus und prämiertSpitzenleistungen im Dienste der Sicherheit. Kriterien für dieNominierung und den anschließenden Juryentscheid sind unter anderemder Innovationsgrad, die Wirksamkeit und die Relevanz und Akzeptanzder präsentierten Lösung."Der DEKRA Award lenkt die Aufmerksamkeit auf zukunftsweisendeIdeen, Innovationen und Initiativen für mehr Sicherheit im Alltag. Erinspiriert, vermittelt Impulse und macht Institutionen undUnternehmen Mut, in sicherheitsrelevante Aspekte zu investieren",sagte Stefan Kölbl, Vorsitzender des Vorstands von DEKRA e.V. undDEKRA SE, bei der feierlichen Verleihung. "Unsere Sieger des DEKRAAward 2018 haben genau diesen Anspruch erfüllt und bewiesen, dass imdigitalen Zeitalter kluge Köpfe neue Sicherheitslösungenhervorbringen."Als DEKRA Safety Champions 2018 wurden gekürt:Kategorie "Sicherheit im Verkehr""Vorsicht an der Bahnsteigkante!" Die SIUT GmbH aus Berlin hateine Lösung für genau diese Gefahr entwickelt. Eine leuchtendeBahnsteigkante aus Lichtfaserbeton lenkt und warnt die Fahrgäste. DasLeitsystem im Boden warnt durch Signalwirkung vor durchfahrendenZügen, steuert die Passagierströme und vermeidet Gedränge und Stürze.Und es bildet an der Bahnsteigkante eine optische Schranke. DasSystem hat seinen praktischen Nutzen in Tests wie am BahnhofStuttgart Bad-Cannstatt bereits bewiesen.Kategorie "Sicherheit bei der Arbeit"Stürze aus geringen Höhen gehören zu den häufigstenArbeitsunfällen. Bei Arbeiten in Höhen zwischen einem und drei Meterngreifen herkömmliche Schutzmaßnahmen wie Fangsysteme meist noch nichtoder werden nicht eingesetzt. Der "Bornack Fallbag" der Bornack GmbH& Co. KG aus Ilsfeld soll bei solchen Stürzen einen Schutz gegen dieschlimmsten Verletzungen an Rumpf, Wirbelsäule, Steißbein undHinterkopf bieten. Ein sensorgesteuerter Airbag, der in eineSchutzweste integriert ist, wird bei einem Sturz ausgelöst und dämpftden Aufprall. Für die Jury schließt diese Lösung eine wesentlicheSchutzlücke bei der Arbeitssicherheit.Kategorie "Sicherheit zu Hause"Kompetenz in den sozialen Medien und sichere Mediennutzung - auchdies ist ein Aspekt von Cyber Security. Damit nicht die jüngstenMitglieder der Gesellschaft in eine Cyber-Falle geraten und für dieZukunft sensibilisiert werden, hat die Planpolitik GbR aus Berlin einMedienkompetenzspiel mit dem Namen "Juanit" entwickelt. In einergeschützten Umgebung können Kinder zwischen acht und zwölf Jahrenden Umgang mit Medien lernen. Auf der Plattform eines sozialenNetzwerks werden Gefahren, Fallen und Sicherheitstipps vermittelt.Die diesjährige Jury:- Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche- Boris Böhme, Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaftund Energie, Abteilung Produkt- und Anlagensicherheit- Dr. Annette Niederfranke, Direktorin InternationaleArbeitsorganisation (ILO), Berlin- Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, GeschäftsführenderGesellschafter des INSTITUTE FOR MANUFACTURING EXCELLENCE- Stefan Kölbl, Vorsitzender des Vorstands DEKRA e.V. und DEKRA SEwww.dekra-award.deÜber DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2017 hat DEKRA einen Umsatzvon mehr als 3,1 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 44.000 Mitarbeitersind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mitqualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten siefür die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. DasPortfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten überSchadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatungsowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen biszu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner füreine sichere Welt.Pressekontakt:DEKRA e.V., KonzernkommunikationTilman Vögele-Ebering0711.7861-21220711.7861-742122tilman.voegele-ebering@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell