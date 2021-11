Innovationen neu denken / DEUTSCHER INNOVATIONSGIPFEL erfolgreich beendet

München (ots) -Die große Sehnsucht sich, statt virtuell, endlich `mal wieder persönlich zu treffen, war auf dem 14. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL, der in München extrem erfolgreich abgeschlossen werden konnte, allgegenwärtig spürbar. Vordenker und Wegbereiter von Unternehmen wie AUDI, Bosch und Dassault bis hin zur Deutschen Bank, EOS, HUAWEI oder Siemens und VW wollten auf dem crossindustriellen und technologieübergreifenden Entscheidertreffen die pandemiebedingte Innovationslücke mit neuen Impulsen, neuen Technologien und Geschäftsmodellen nicht nur füllen. Sie riefen angesichts der vielfältigen Herausforderungen auch dazu auf, Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Innovationen neu zu denken.Da Innovationen vor allem durch Vernetzung, zufälligen Begegnungen und Impulsen entstehen, beflügelt der vom Innovation Network mit seinen rund 4.000 Unternehmen organisierte Gipfel das Gespräch, den Austausch untereinander. Ein einmaliges, in sich verzahntes Bausteinkonzept sorgt auf dem branchen- und technologieübergreifenden Entscheidertreffen ganz gezielt für einen Dialog, ein innovatives Miteinander und die Kollaboration zur Entwicklung gemeinsamer, neuer Geschäftsmodelle.Da jeder zweite Gipfel-Besucher der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand eines Unternehmens angehört, werden gleich vor Ort "Nägel mit Köpfen gemacht". Die ersten Verträge und Neukunden-Geschäfte konnten bereits direkt auf dem Gipfel abgeschlossen werden. Besonders großes Interesse unter den Gipfel-Teilnehmern weckten die Carbonauten. Sie zeigten eindrücklich, wie man den Klimakiller Kohlendioxid in einen Rohstoff-Lieferanten verwandeln und die Klimabilanz seines Unternehmens nachhaltig positiv beeinflussen kann.Kollaborative InnovationenEin besonderes Anliegen ist dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL (DIG) auch die Förderung von Start-ups, der Brückenschlag von Jungunternehmen und Corporates. Gleich zu Beginn stellten rund 20 Start-ups Geschäftsmodelle vor, die nahezu jedes Unternehmen einsetzen könnte. Bereits zweimal hier dabei waren auch die Gründer von Expertlead. Bei ihrem dritten DIG-Auftritt erläuterten die Spezialisten zum Finden und Evaluieren von Tech-Experten gemeinsam mit der VW AG das "Modell der Zukunft" als Beispiel für eine erfolgreiche Kollaboration zwischen Corporate & Start-up.Die lange Phase des HomeOffice hat besonders die Innovations-, Kreativ- und Teamarbeit erschwert. Wie es gelingen kann seine Kollegen:innen wieder "in den flow" zu bekommen schilderte Dr. Volker Kaese von AUDI eindrücklich. Im anschließenden Workshop konnten die Teilnehmer gleich auch "Best-Practice-Modelle" für ein erfolgreiches und gemeinsames hybrides Arbeiten einzustudieren.Denkende ImmobilienWie zukunftsfähige Arbeitswelten beschaffen sein müssen, damit Arbeitnehmer:innen lieber wieder im Büro statt daheim arbeiten, erläuterte Klaus Dederichs anschaulich anhand diverser Beispiele. "Gebäude sind bisher dumm, können sich nicht an Veränderungen anpassen und die verbauten Materialien lassen sich nicht oder nur äußerst schlecht wieder in den Rohstoff-Kreislauf zurückführen", so der Partner & Head of ICT beim weltweit tätigen Projekt- und Immobilienentwickler Drees & Sommer. "Wir werden eine neue Gebäude-Generation erleben, die permanent neues Wissen generiert und sich Veränderungen anpassen können."Ein solches Gebäude ist der Hammerbrooklyn. DigitalCampus in Hamburg. Zwischen Hauptbahnhof, historischer Speicherstadt und moderner HafenCity hat Drees & Sommer ein beispielgebendes Experimentalfeld für die Stadt der Zukunft geplant. Deutschlands größtes Projekt für Innovationsakteure - vor der offiziellen Inbetriebnahme wurde hier der digitale Kick-off zum DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL ausgestrahlt - wurde erst kürzlich mit dem Prädikat "intelligenteste Gebäude der Welt" ausgezeichnet.Kurzum: Das hochkarätig besetzte Entscheidertreffen bot wieder einmal einen inspirierenden Wissen- und Know-how-Transfer, jede Menge neuer Kontakte, neuer Kunden und Geschäftsmodelle, von denen man sicher schon auf den nächsten DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL am 8. März hören wird.Fotos: https://www.pre-view-online.com/?pm_id=7262 (https://www.pre-view-online.com/?pm_id=7262)Pressekontakt:Innovation NetworkDipl. Ing. Peter BeckerEckerkamp 139 B22391 HamburgM. +49-170-56 47 99-1becker@innovation-network.netOriginal-Content von: Innovation Network, übermittelt durch news aktuell