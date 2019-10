Düsseldorf (ots) - Bahnbrechende Innovationen gestalten denmedizinischen Fortschritt von morgen. Welche beispielhaften Neuheitendies sein werden, erfahren Besucher der diesjährigen MEDICA inDüsseldorf bereits im Hier und Jetzt vom 18. bis 21. November 2019.Als ein zentraler Hotspot für die Präsentation neuester Lösungen hatsich im Rahmen der mit mehr gut 5.300 Ausstellern aus rund 70Nationen weltgrößten Medizinmesse u. a. das MEDICA CONNECTEDHEALTHCARE FORUM (MCHF) entwickelt, das in diesem Jahr bereits zumsechsten Mal stattfindet und zwar an einem neuen, zentralen Standortin Halle 13 (Stand 13D45). Hier geht es direkt los am ersten Tag derMEDICA 2019 mit spannenden Sessions zum `Internet of Medical Things´- und damit einem Bereich, in dem zahlreiche Neuerungen in dieAnwendung drängen. So bieten Zimmer & Peacock Biosensoren zur Analysevon pH-Wert, Glucose, Lactat oder Harnsäure an, setzen diese inkörpernahen Wearables um und helfen auf diese Weise bei der smartenDiagnostik von Gesundheitsparametern."Weltmeisterschaft" der medizinischen `IoT´-LösungenDie zehn Finalisten des 11. Healthcare Innovation World Cupstellen ihre Entwicklungen ebenfalls im Rahmen des MCHF vor und zwaram Montag ab 13 Uhr vor. Welche Finalisten aus mehreren hundertBewerbungen von der international besetzten Jury ausgewählt wurden,ist noch geheim. Ein Blick auf die Finalisten der letzten Jahre gibtallerdings einen Hinweis auf das, was die Besucher erwarten dürfen.Dazu gehört neben der intelligenten Pillendose `PopIt´ aus Finnland,dem kabellos vernetzten Stethoskop `StethoMe´ aus Polen, derhochpräzisen Blutdruckmessung von Tarilia Laser Technologies ausIndien auch MOIO aus Deutschland.Das Start-up hat ein intelligentes Pflegepflaster entwickelt, dasstationär und häuslich eingesetzt werden kann und die Lebensqualitätpflegender sowie pflegebedürftiger Menschen durch zielgerichtete undzeitnahe Informationen. Herzstück des Pflastersystems ist einSensormodul. Es wird nur bei konkretem Bedarf aktiviert und bietet u.a. Funktionen wie Aufsteh- und Sturzsignal, Mobilitätsprotokoll oderPositionsbestimmung. Zum Beispiel wird ein Alarm ausgelöst, wenn derTräger des smarten Pflasters gestürzt ist. Natalie Heckel von MOIOstellt Neuigkeiten rund um diese Innovation am Donnerstag, 21.November, nachmittags in der MEDICA DISRUPT-Session im Rahmen desMCHF vor. Während der gesamten MEDICA-Laufzeit ist MOIO auch alsAussteller auf dem großen Gemeinschaftsstand der WearableTechnologies Show (Halle 13, Stand D46) präsent."Body Augmentation" - die smarte Ergänzung des KörpersUm die Ergänzung des menschlichen Körpers etwa mit bionischenAugen, intelligenten Implantaten oder Exoskeletten, also um "BodyAugmentation", geht es beim MCHF am Montag, 18. November, ab 15 Uhr.Dr. Nadia Tsao wird dann über die Möglichkeiten des 3D-Drucks vonKörperteilen berichten und dabei einen Bogen spannen von dergedruckten Hüfte bis zum Kniegelenk. In einem Bericht prognostiziertesie bereits vor zwei Jahren, dass der weltweite Umsatz mit3D-Biodruck 1,9 Milliarden Dollar bis 2028 erreichen wird.In derselben Session zeigt Raina Chang, European Business Directorvon FREE Bionics aus Taiwan Exoskelette, die beiSchlaganfallpatienten als wertvolle Roboter-Unterstützung zum Einsatzkommen im Hinblick auf den Rehabiltationsprozess. DerartigeExoskelette können aber auch hilfreich beim Training für Menschen mitRückenmarksverletzungen sein. Ziel ist es, Patienten ihr Gehvermögenwiederzugeben. UniExo setzt ebenfalls auf ein Exoskelett fürRehabilitationsmaßnahmen bei bewegungseingeschränkten Personen.Ein Roboter als Assistent im SeniorenhaushaltRobotik ist aber auch in der Pflege zuhause einsetzbar. `temi´,der neue Roboter von medisana soll beispielsweise als digitalerHelfer für Senioren im Alltag fungieren. Ulrich Schulze-Althoff, VicePresident von Medisana, wird den Pflegeroboter ebenfalls in derSession am Montagnachmittag im Rahmen des MCHF bei der MEDICA 2019vorstellen. `temi´, dessen Form an einen fahrenden Tablet-PCerinnert, mahnt beispielsweise zur pünktlichen Medikamenteneinnahme.Durch die Integration von Amazons Sprachassistent `Alexa´ kann derHome-Care-Roboter mit kompatiblen Smart-Home-Geräten imSeniorenhaushalt vernetzt werden. Medisana stellt temi auch auf derMEDICA WT SHOW neben dem MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM aus, sodass Besucher ihn vor Ort erleben können.Mobiles Monitoring auf modernstem LevelMobiles Monitoring, das geeignet ist, die Gesundheitsversorgungzuhause und in Kliniken oder Pflegeheimen zu verbessern, steht amDienstag, 19. November, ab 11 Uhr auf der Agenda des MCHF. So misstzum Beispiel Biovotion mit der medizinisch zertifizierten Lösung`Everion 22´ verschiedene Vitalparameter wie u. a. Herzfrequenz,Herzratenvariabilität, Temperatur, Sauerstoffsättigung,Bewegungsintensität oder die Schlafqualität. Dieser Innovation hatsich bereits das Pharmaunternehmen Mundipharma angenommenhinsichtlich der Entwicklung seiner Digitalplattform `Painfocus´.Herausgekommen ist eine Kombination von Biovotions `Everion´ miteiner KI-gestützten Gesundheitsanalyseplattform, die maschinellesLernen nutzt und mehrere physiologische Biomarker kombiniert, um dasVorhandensein und die Stärke von Schmerzen zu berechnen. Das System(bestehend aus App und Hardware) kann Daten, die von Patientenerzeugt werden, erfassen, überwachen, analysieren und über einwebbasiertes Dashboard in Echtzeit mit den Pflegekräften teilen. Aufdiese Weise entsteht ein genaues Bild des Gesundheitszustandeseinschließlich Schmerzniveau und allgemeiner Physiologie - wasbesonders bei Patienten, die nicht ansprechbar sind, vonunschätzbarem Wert ist.In derselben Session geht es u. a. noch um neuartige Lösungen fürPhysiotherapie-Kliniken oder orthopädische Krankenhäuser zurFernbetreuung von Patienten und das Monitoring ihrerBewegungsaktivitäten.Es folgt auf der Bühne des MCHF am Dienstagnachmittag (19.11.) dasFinale einer weiteren "Weltmeisterschaft" und zwar das der 8. MEDICAApp COMPETITION um die weltbeste Health App Solution. Ab 13:00 Uhrtreten zehn im Vorfeld ausgewählte Finalisten an zum finalen Pitch.Welches Entwicklerteam mit welcher App-Idee und aus welchem Land mitdabei ist, kann neben einem kleinen Rückblick auf den Wettbewerb 2018ab Ende Oktober online abgerufen werden (https://www.medica.de/mac1).Im Anschluss der HEALTH ACCELERATOR REVERSE PITCH auf dem Plan. Hierstellen u. a. Bayer G4A, Merck und Roche Diagnostics ihreFörderprogramm für Start-ups vor.Wie ist der Datenhunger Künstlicher Intelligenz zu bändigen?Geht es um Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin, dann sindBedingung und Grundlage für ihren Einsatz eine große Mengeverlässlicher Daten - Stichwort: Big Data. Am Mittwoch, 20. November,ab 11 Uhr wird Thorsten Gau, Chief Technology Officer Healthcare andLife Sciences bei IBM Europe, auf der Forum-Bühne darlegen, inwiefernVerbindungen und Daten aus unterschiedlichsten Quellen dazu beitragenkönnen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. WieGesundheitsparameter mit Textilien erfasst werden, das wird einFolge-Thema von Tiasha Renganathan, Head of Wearable Tech bei MASInnovation, sein. Und wie sollen die Fachkräfte im Gesundheitswesenmit der wachsenden Flut an Daten umgehen? Markus Meier, MarketDirector Life Sciences bei PTC, erläutert, wie "Augmented Reality"sie unterstützen kann, Big Data nutzbar zu machen und dies alsEntscheidungsgrundlage bei der Therapie zu verwenden.Wie das Sammeln von klinischen Daten beschleunigt werden kann,darauf wird Dr. Stefan Taing, Mitgründer Geschäftsführer von M3i, amDonnerstag, 21. November, in der MCHF-Session ab 14.40 Uhr eingehen.Diese Session thematisiert ebenfalls Big Data und KI. DieIndustrie-in-Klinik-Plattform M3i verknüpft Unternehmen mitklinischen F&E-Ressourcen, etwa wenn ein MedizintechnikherstellerZugang zu Kliniken für eine klinische Studie benötigt, oder ein Arzteine Innovationsidee hat und einen Industriepartner zur Umsetzungsucht. Eine konkrete KI-Anwendung ist der `Woundviewer´ vonOmnidermal. Er verkürzt die Überwachung, Dokumentation undKlassifizierung bei Wunden von zwanzig auf zwei Minuten.`Woundviewer´ ist laut Unternehmen das einzige Gerät auf dem Markt,welches eine Wunde objektiv, quantitativ und standardisiert bewertet,eine folgende und vergleichende Studie der kutanen Ulkusheilunggewährleistet und das medizinische Fachpersonal im Falle einerVerschlechterung der Bedingungen unverzüglich informiert.MEDICA DISRUPT - die spannendsten Health Start-ups 2019Insgesamt bietet das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM mit seinerAgenda mehr als 100 Health Start-ups eine Bühne. So ist auch MEDICADISRUPT festes Programmelement zur Präsentation kreativer Ideen durchStart-ups. Die jungen Unternehmen stellen Montag bis Mittwoch jeweilsvon 13 bis 15 Uhr (18. - 20.11.) und Donnerstag (21.11.) von 11 bis15:30 Uhr ihre Neuheiten und Lösungen vor. Das Anwendungsspektrumreicht von medizinisch zertifizierten Wearables über Diagnostik undGesundheitsmonitoring, Frauengesundheit, mentale Gesundheit,Behandlung und Therapie chronischer Krankheiten bis hin zu Big-Dataund KI im Healthcare-Bereich. Lösungen eigens für Kliniken undPflegezentren sowie die Digitalisierung des "Point-of-Care" bildendann den Abschluss des MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM amDonnerstag, 21. November, in der Session von 15 bis 17 Uhr.Alle Informationen zum Forum und seinen Programmbestandteilen sindonline abrufbar unter: https://www.medica.de/mchf1.Alle Presse-Services zur MEDICA 2019 online:https://www.medica.de/presseDirekt-Link zu diesem Presse-Trendreport (inkl. 