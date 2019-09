Innovationen brauchen Versicherungen / Beratungsunternehmen Aon veröffentlicht Marktreport 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Megatrends, die derIndustrie große Wachstumschancen bringen - aber auch neue Risiken.Auf manche Risiken sind die Beteiligten noch zu wenig vorbereitet.Das geht aus dem aktuellen Marktreport hervor, den das Makler- undBeratungsunternehmen Aon heute veröffentlicht hat.Die Zukunft hat schon begonnen: Bereits 2020 könnte das Internetder Dinge (IoT) bis zu 26 Milliarden Objekte vernetzen. Es ergebensich unzählige neue Anwendungsmöglichkeiten. Allerdings auch vieleEinfallstore für Hackerangriffe. Eine gegen Cyber-Risken gewappneteIT wird für die Unternehmen deswegen immer wichtiger. Allerdingslösen Versicherer Cyber-Risiken inzwischen vollständig aus anderenSparten wie Sach- oder Vertrauensschaden heraus, um sogenannte"Silent Cyber Risiken" zu reduzieren. Silent Cyber Risiken sindRisiken, die nicht explizit ein-, aber auch nicht ausgeschlossensind, weil sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schlicht nichtverbreitet waren."Silent Cyber Risiken sind potenzielle Zeitbomben", sagt HartmuthKremer-Jensen, Chief Broking Officer des Erstversicherungsmaklers beiAon Deutschland. "Die Industrie 4.0 zeigt drastisch, dass wir zwar ineiner Welt von Innovationen leben, diese Welt aber auch voller neuerRisiken steckt. Deshalb muss die Investition in Innovationunternehmerisch abgesichert werden können. Fehlen hierVersicherungskonzepte, wird die Innovationstätigkeit von Firmenabgebremst", so Kremer-Jensen.Besonders beim Thema Nachhaltigkeit kann der Versicherungsmarktden Fortschritt durch innovative Versicherungspakete wesentlichvorantreiben. Ein Beispiel ist die Stärkung von regenerativenEnergieformen. Eine große Herausforderung liegt im Ausbau derNetzinfrastrukturen. Denn die Stromerzeugung aus erneuerbarenEnergien findet häufig weit entfernt vom Abnehmer statt (z. B.Offshore-Wind). Zurzeit werden deshalb große Mengen erzeugter Energienicht wirtschaftlich genutzt. Die Stromnetze müssen ausgebaut werden- das wird zu erheblichen Investitionen führen. Damit aber investiertwird, müssen innovative Versicherungskonzepte den Boden bereiten.Das Besondere an der Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Dadurch,dass sie sich nicht nur auf eine Sparte oder Branche auswirken, wirdman sich zunehmend von einem rein spartenzentrierten Ansatzverabschieden und den Versicherungsnehmer bedarfsorientiert undganzheitlich betrachten müssen.Informationen zu diesen und anderen Marktentwicklungen sowie denMarktreport zum Herunterladen finden Sie unter:http://www.aon.de/marktreport