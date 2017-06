Mit Innovationen 4.0 auf Wachstumskurs (FOTO)

Hamburg (ots) -- Konzernergebnis auf 171 Mio. Euro gestiegenKonzernauftragseingang mit 2.357 Mio. Euro auf RekordhochKonzernumsatz lag dank erfolgreichem operativem Geschäft bei2.215 Mio. Euro- Innovationen 4.0: Digitale Lösungen für Kundenerfolg- Strategische Akquisitionen als Bausteine für nachhaltigesWachstumDer internationale Technologiekonzern Körber setzte seinenstrategischen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich fort.Mit digitalen Lösungen und Angeboten rund um Industrie 4.0 undDigitalisierung - kurz mit "Innovationen 4.0" - unterstützt Körberseine Kunden auf dem Weg in die vernetzte Zukunft.Wachstum durch starken Fokus auf zukunftsgerichtete Technologienund Innovationen - der Körber-Konzern setzt seinen Erfolgskurs fort.Der Konzern steigerte seinen Auftragseingang um mehr als siebenProzent auf 2.357 Mio. Euro (Vorjahr: 2.191 Mio. Euro) - einenRekordwert in der Konzerngeschichte. Der Konzernumsatz lag dank deserfolgreichen operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2016 bei 2.215Mio. Euro (Vorjahr: 2.317 Mio. Euro). Der Rückgang der Umsätze umrund 4 Prozent ist ausschließlich in den Portfolioveränderungen desVorjahres begründet. Das Ergebnis stieg um 21 Prozent auf 171 Mio.Euro (Vorjahr: 141 Mio. Euro). Dieses Ergebnis entspricht einerUmsatzrendite von mehr als sieben Prozent (Vorjahr: sechs Prozent).Der Jahresüberschuss belief sich auf 60 Mio. Euro (Vorjahr: 34 Mio.Euro).Ein wesentlicher Baustein für das fortgesetzte Wachstum ist derFokus auf digitalen Innovationen: "Wir bauen im gesamten Konzernunser Wissen, unsere Technologien und die Anwendungsmöglichkeitenrund um die Digitalisierung kontinuierlich zu einer weiterenKernkompetenz aus", betont Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender derKörber AG. "Wir sind überzeugt, dass digitale und vernetzte Produkteund Prozesse die Stellschrauben für den Erfolg unserer Kunden sind -und somit auch für uns. Schon heute liefern wir passende erstklassigeLösungen oder entwickeln diese gemeinsam mit unseren Kunden." Dazuzählen etwa smarte Maschinenkomponenten, kollaborativeRobotiklösungen, intelligente Verpackungen, die diePatientenkommunikation vereinfachen, oder ein virtuell in Echtzeitzugeschalteter Servicetechniker. Seifert: "Unser konsequentes Denkenin digitalen Lösungen und Industrie-4.0-Anwendungen nennen wir beiKörber Innovation 4.0." So lautet auch der Titel desGeschäftsberichts 2016 der Körber AG, der jetzt erschienen ist.Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bewegten sich imGeschäftsjahr 2016 mit 127 Mio. Euro auf weiterhin hohem Niveau(2014: 145 Mio. Euro). Dies entspricht einer F&E-Quote von 5,7Prozent (Vorjahr: 6,2 Prozent)."Unsere solide finanzielle Basis ermöglicht uns, passend zuunserer Wachstumsstrategie in Zukunftstechnologien zu investieren, umzum Vorreiter für Digitalisierung und Industrie 4.0 in unserenMärkten zu werden", unterstreicht Harald Vogelsang, Finanzvorstandder Körber AG. "Darüber hinaus geben uns unsere Liquiditätsreservenden notwendigen Spielraum, unsere langfristige Wachstumsstrategie mitAkquisitionen zielgerichtet zu unterstützen."Im Jahr 2016 investierte der Konzern in technologischherausragende Unternehmen, die zudem den Internationalisierungskursder jeweiligen Geschäftsfelder beschleunigen.Im Juli 2016 erwarb der Konzern Qubiqa Logistics A/S mit Sitz inArden, Dänemark. Das Unternehmen firmiert seit Mai 2017 unter demNamen Riantics A/S. Riantics erweitert das GeschäftsfeldLogistik-Systeme als führender Anbieter von Depalletierlösungen. DasAngebotsspektrum umfasst Produkte, Systeme und Services zurRealisierung vollautomatischer Materialfluss- undKommissionieranlagen. Mit dem sogenannten Layer Picker® verfügtRiantics über das weltweit führende Produkt in derLagendepalettiertechnik.Im November 2016 gab Körber die Akquisition von Fargo Automation,Inc. bekannt, die Anfang Januar 2017 vollzogen wurde. FargoAutomation mit Sitz in Fargo, North Dakota, USA, ergänzt dasGeschäftsfeld Pharma-Systeme. Das Unternehmen entwickelt und fertigtautomatisierte Verpackungsanlagen für die Pharma- und Medizinbranche.Dazu gehören unter anderem Lösungen für das Handling von Spritzen undKomplettlösungen für die Integration ganzer Verpackungslinien.Zum Jahresende 2016 waren weltweit 11.246 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter (2015: 11.578) im Konzern beschäftigt. Weltweit arbeitendie Körber-Unternehmen und -Mitarbeiter eng vernetzt zusammen undagieren als Partner ihrer Kunden in deren Märkten. "Unsere Teamsverbessern ihre Leistungen fortlaufend und im gegenseitigen Austausch- immer ausgerichtet auf den Nutzen für unsere Kunden", betont CEOStephan Seifert. "Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern,die im Jahr 2016 mit Engagement, Verantwortung und Expertise unserenErfolg erneut mit vielfältigen Innovationen vorangetrieben haben."AusblickDie Ergebnisse im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrslassen den Körber-Konzernvorstand zuversichtlich in die Zukunftblicken. "Wir erwarten für dieses Jahr steigende Auftragseingänge undUmsätze", so Harald Vogelsang. "Ebenso wird sich das Ergebnis positiventwickeln." Stephan Seifert ergänzt: "Ein starker Fokus unsererInvestitionen liegt erneut auf Forschung und Entwicklung. Wir bauendie Technologie- und Marktführerschaft unserer Geschäftsfelder imKerngeschäft mit digitalen Innovationen weiter aus. Auch in diesemJahr werden wir mit Innovationen 4.0 unsere Kunden begeistern. EinBeispiel ist eine Smart Factory, die die Studer AG im GeschäftsfeldWerkzeugmaschinen derzeit implementiert."Über KörberDie Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalenTechnologiekonzerns mit weltweit mit etwa 11.500 Mitarbeitern. DerKonzern vereint technologisch führende Unternehmen mit über 130Produktions-, Service und Vertriebsgesellschaften. An Standorten rundum den Globus verbindet Körber die Vorteile einer weltweit präsentenOrganisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexiblermittelständischer Unternehmen, die ihren Kunden Lösungen, Produkteund Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme,Werkzeugmaschinen, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak sowieUnternehmensbeteiligungen anbieten.