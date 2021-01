Innovation und kontinuierliches Wachstum von NovoEd durch 2021 Fosway 9-Grid(TM) gewürdigt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Führende kollaborative Online-Lernplattform debütiert in der jährlichen Analyse von Europas führendem HR-Branchenanalystenunternehmen und hebt die Innovation bei Lernsystemen für Unternehmen hervorNovoEd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=3768367624&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3856895119%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novoed.com%252F%26a%3DNovoEd&a=NovoEd), Anbieter der branchenweit führenden kollaborativen Online-Lernplattform für Unternehmen, gab heute seine Aufnahme als "Potential Performer" in das Fosway 9-Grid(TM) für Lernsysteme 2021 bekannt. Die Anerkennung festigt NovoEd als eine neue und aufstrebende Lösung auf dem europäischen Markt für digitales Lernen und unterstreicht die wachsende Marktpräsenz des Unternehmens in der Region.Als Reaktion auf die steigende Nachfrage von in Europa ansässigen Unternehmen hat sich NovoEd zu einer wichtigen Online-Lösung für strategische, skalierbare globale Lernprogramme entwickelt - und die Akzeptanz in der Region verdoppelt. Die Dynamik nimmt weiter zu, da sich immer mehr führende europäische Unternehmen - darunter Nestle, Merlin Entertainments, Volvo und Agility Logistics - an NovoEd wenden, wenn es um maßgeschneiderte Lernprogramme geht, die die Entwicklung von Führungskräften, das Onboarding von Mitarbeitern, funktionale Weiterbildungen und vieles mehr umfassen."Es ist eine Ehre, von Fosway neben anderen führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt für Lernsysteme ausgezeichnet zu werden", sagte Scott Kinney, CEO von NovoEd. "Diese Anerkennung bestätigt unsere Bemühungen, in Europa ansässigen Unternehmen dabei zu helfen, zu lernen, zu gedeihen und sich global zu vernetzen, insbesondere aus der Ferne. Ich bin stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, und freue mich darauf, unsere Unterstützung für Lernende in Unternehmen in Europa und darüber hinaus auszubauen."Fosway Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=965503609&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3429713545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fosway.com%252F%26a%3DFosway%2BGroup&a=Fosway+Group) ist Europas Nummer 1 unter den HR-Branchenanalysten und konzentriert sich auf HR, Talent und Lernen der nächsten Generation. Seit über 20 Jahren liefert es unabhängige Marktanalysen für führende Unternehmen. Der 9-Grid(TM)-Bericht der Fosway Group für Lernsysteme vergleicht verschiedene Lösungen auf der Grundlage ihrer Leistung, ihres Potenzials, ihrer Marktpräsenz, ihrer Gesamtbetriebskosten und ihrer zukünftigen Entwicklung auf dem Markt."Das Wachstum im Markt für Lernsysteme zeigt keine Anzeichen für eine Verlangsamung im Zuge von COVID-19, da sich Organisationen an so viele Veränderungen anpassen", sagte David Wilson, CEO der Fosway Group. "Aufbauend auf den Erfahrungen in den USA ist NovoEd ein innovativer Neueinsteiger auf dem europäischen Markt, der in seinem Fachgebiet positiv auffällt und in dem Maße wächst, wie europäische Organisationen nach neuen und besseren Wegen suchen, um gemeinsam zu lernen. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=649050027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3796503254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novoed.com%252Flearning-platform%252Fcollaborative-learning%252F%26a%3Dlearn%2Bcollaboratively.&a=um+gemeinsam+zu+lernen.)"Weitere Informationen über die preisgekrönte kollaborative Lernplattform von NovoEd finden Sie unter: https://www.novoed.com/learning-platform/overview/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=2221694142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D757986630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novoed.com%252Flearning-platform%252Foverview%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novoed.com%252Flearning-platform%252Foverview%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.novoed.com%2Flearning-platform%2Foverview%2F). Die Fosway 9-Grid(TM) Berichte sind jetzt online verfügbar: https://www.fosway.com/9-grid/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=2366955290&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D2551895916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fosway.com%252F9-grid%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fosway.com%252F9-grid%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.fosway.com%2F9-grid%2F).Informationen zu NovoEdDie kollaborative Lernplattform von NovoEd ermöglicht es Unternehmen, erfahrungsbasiertes Lernen zu entwickeln und anzubieten, das die Unternehmensleistung auf globaler Ebene beschleunigt. Seit der Gründung des Unternehmens im Stanford Social Algorithm Laboratory im Jahr 2012 vertrauen globale Unternehmen,Führungskräfteausbildungsanbieter und Trainingsfirmen auf NovoEd, um hochwertige Fähigkeiten durch gezielte Praxis und Anwendung, Coaching und Mentorenschaft sowie Gruppenzusammenarbeit zu entwickeln. Der bewährte Lernansatz von NovoEd bringt unterschiedliche Gruppen von Lernenden, Mentoren und Führungskräften in einer hochwirksamen Online-Umgebung zusammen, um das kollektive Wissen Ihrer Organisation zu erschließen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr auf novoed.com. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=557657783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D2794311804%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.novoed.com%252F%26a%3Dnovoed.com.&a=novoed.com.)Informationen zu Fosway 9-Grid(TM)Die Fosway Group ist Europas Nummer 1 unter den HR-Branchenanalysten. Das Fosway 9-Grid(TM) bietet eine einzigartige Bewertung der wichtigsten Lern- und Talentversorgungsoptionen, die Unternehmen in EMEA zur Verfügung stehen. Die nun im sechsten Jahr durchgeführte Analyse basiert auf umfangreichen unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnissen von Fosways Corporate Research Network mit über 150 Kundenunternehmen, darunter BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell und Vodafone.Besuchen Sie die Fosway-Website auf www.fosway.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=1733803965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D1946299467%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.fosway.com%2526esheet%253D52187053%2526newsitemid%253D20200310005962%2526lan%253Den-US%2526anchor%253Dwww.fosway.com%2526index%253D2%2526md5%253D40a1bb88bdc69fcaedc4fa40d163b064%26a%3Dwww.fosway.com&a=www.fosway.com) für weitere Informationen über die Forschung und Dienstleistungen der Fosway-Gruppe.Pressekontakt:Allison ZulloWalker Sands, für NovoEdallison.zullo@walkersands.com330-554-5965Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428381/NovoEd_logo.jpg