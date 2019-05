Hefei International Land Port Development Co., Ltd wird bei derTransport Logistics Show in München vom 4. bis 7. Juni an Stand-Nr.B2-325 vertreten seinMünchen (ots/PRNewswire) - In den vergangenen acht Jahren hat sichChina Railway Express zügig zu einer konkurrenzfähigeninternationalen Logistikmarke entwickelt, wovon sowohl China als auchandere Länder der "Belt and Road"-Initiative profitieren. Bislangwerden über 13.000 Züge auf der Strecke zwischen China und Europaeingesetzt, die 56 Städte in China und 49 Zielorte in 15 europäischenLändern anfahren. Hefei International Land Port Development Co., Ltdwird als Blockzugunternehmen seine neuen Produkte undDienstleistungen bei der Transport Logistic Show vorstellen, die vonCIEC Haihua International Exhibition Co., Ltd. organisiert wird undvom 4. bis 7. Juni 2019 in München stattfindet.Wir laden Sie herzlich ein, den Premium-Stand Nr. B2-325 von HefeiInternational Land Port Development Co., Ltd bei der TransportLogistics Show vom 4. bis 7. Juni in München zu besuchen.Das Forum wird ebenfalls während der TL-Show stattfinden.Forumsdatum: Mittwoch, 5. Juni 2019Zeit: 9.30 Uhr - 12.00 UhrOrt: Konferenzraum A62, Messe MünchenHefei International Land Port Development Co., Ltd ist einstaatliches Hafenbetriebsunternehmen, das durch den HefeiKommunalausschuss der VRC und die Stadtverwaltung Hefei zugelassenist. Das Unternehmen ist für den Bau und den Betrieb des HefeiInternational Land Port verantwortlich.Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens konzentrieren sichvorwiegend auf: 1) Arrangement von Gütern für den Güterverkehrinternationaler Blockzüge; 2) Bebauung der vorgesehenen Fläche undBetriebsverwaltung des Hefei International Land Port; 3) Erfüllungdes Antrags für die Öffnung des Hafens für das Ausland,Funktionserweiterung des Hafeneingangs, Förderung von Geschäfts- undInlandsinvestitionen, Erweiterung von Handel und Gewerbe, Beteiligungan internationalen Geschäften sowie Lieferkettenmanagement undverwandte Dienstleistungen.Das Unternehmen betreibt einen mitteleuropäischenBlockzug-Rundverkehr von der Hefeibei Railway Station nach Hamburg,Duisburg und Helsinki (weniger als 18 Tage Fahrtzeit), einenzentralasiatischen Blockzug-Rundverkehr von der Hefeibei RailwayStation nach Almaty, Tashkent und Dostyk sowie eine Kombination vonSeestrecke und Blockzugverkehr von der Hefeibei Railway Station zumHafen von Ningbo. Darüber hinaus bietet das Unternehmenmaßgeschneiderte Züge an, die genau auf die spezifischenAnforderungen der Kunden abgestimmt sind. Die Dienstleistungen vonHefei International Land Port Development werden von vielen bekanntenUnternehmen genutzt, wie z. B. Chery Automobile, JAC Motors undMidea.Pressekontakt:Herr Xue LiangE-Mail: xueliang@ciec.com.cnTel.: +86-10-8460-0572Original-Content von: Hefei International Land Port Development Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell