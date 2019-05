Innovation und Entwicklung, neue Konzepte bei der internationalen Logistik durch Kooperation im Rahmen der Seidenstraßeninitiative

Chinas neuer Logistikdienst präsentiert sich auf Weltleitmessetransport logistic in München (4.-7. Juni)München (ots/PRNewswire) - In den vergangenen 8 Jahren ist ausChina Railway Express eine schnell wachsende, konkurrenzfähigeinternationale Logistikmarke geworden, die entlang der neuenSeidenstraße für China Win-Win-Erfolge verbucht. Zwischen China undEuropa wurden bislang mehr als 13.000 Züge in Betrieb genommen, die56 Städte in China und 49 Zielorte in 15 europäischen Ländernerreichen. Um den Erfolgskurs von China Railway Express zuunterstützen, leisten chinesische Bahnunternehmen sowie Bahn- undHafenlogistikdienstleister in verschiedenen Ländern entlang der neuenSeidenstraße Innovationsarbeit und entwickeln ein neuesinternationales Logistikkonzept, das die Anforderungen des Marktserfüllt. Organisiert von CIEC Haihua International Exhibition Co.,Ltd., werden die führenden chinesischen Logistik- undBahnlogistikdienstleister, Logistikkettenbetreiber, Hafenbetreiberund Logistiktechnologieanbieter auf der Weltleitmesse transportlogistic in München vom 4.-7. Juni 2019 ihre Produkte undDienstleistungen vorstellen.Die hochkarätige Ausstellung von CCPIT China finden Sie auf StandB2 und B5.Bitte besuchen Sie auch das Forum, das parallel zur TLstattfindet.Wann: Mittwoch, 5. Juni 2019Zeit: 13.30 - 15.00 UhrWo: Konferenzraum A62, Messe MünchenVeranstalter : China Communications and Transportation Association(CCTA)China Council for the Promotion ofInternational Trade (CCPIT)Informationen zu CCPITDer chinesische Rat zur Förderung des internationalen Handels(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) isteine nationale Agentur für Außenwirtschafts- undInvestitionsförderung.Der CCPIT hat den folgenden Auftrag: Implementierung großangelegter nationaler Entwicklungsstrategien, Förderung desAußenhandels sowie der bilateralen Zusammenarbeit bei Investition,Wirtschaft & Technologie, Kooperation mit ausländischen Agenturen fürWirtschaftsförderung, Empfang hochrangiger Handels- undWirtschaftsdelegationen aus dem Ausland, Organisation vonAuslandsreisen für chinesische Handels- und Wirtschaftsdelegationen,Betreuung ausländischer, von chinesischen Agenturen organisierterHandelsmessen, Teilnahme an Angelegenheiten des Bureau Internationaldes Expositions (BIE) und der Weltausstellung im Auftrag derchinesischen Regierung, Veranstaltung und Organisation der Teilnahmevon chinesischen Unternehmen an Handels- und Wirtschaftsmessen,Foren, Ausstellungen und anderen internationalen Konferenzen usw.Der CCPIT knüpft weit reichende Kontakte mit relevanteninternationalen Organisationen, Agenturen für Wirtschafts- &Investitionsförderung, Handelsverbänden und Wirtschaftskreisen, umverschiedene Formate der Kommunikation und Kooperation zu etablieren.Pressekontakt:Xue LiangE-Mail: xueliang@ciec.com.cnTel.: +86-10-84600572Original-Content von: CIEC Haihua International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell