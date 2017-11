Soultz, Frankreich (ots) - Das französische Unternehmen Maulerstellt seine Premium-Produkte zur Gestaltung und Pflege von Holzerstmals auf dem "Branchentag Holz" vom 14. bis 15. November 2017 inKöln aus (Stand D-0064 in Halle 8). Für den bei Mülhausen im Elsassansässigen Pionier für innovative und umweltfreundliche Farben,Lacke, Öle und Lasuren ist die Präsentation auf der Branchenleitmessedes deutschen Holzfachhandels zugleich der Startschuss zur Eroberungdes deutschen Marktes. In Frankreich gehört das 1919 gegründeteFamilienunternehmen zu den drei Marktführern im Großhandel vonProdukten zur Gestaltung und Pflege von Holz für den professionellenEinsatz. Ausgewählte Produkte für Endverbraucher werden unter anderemin Frankreichs größter Baumarktkette "Leroy Merlin" vertrieben.Daniel Mauler, Inhaber und Geschäftsführer von Mauler, erklärt:"Nach fast 100 erfolgreichen Jahren im französischen Markt, werdenwir ab Ende 2017 eine besondere Auswahl unserer Produkte auch inDeutschland vertreiben und unsere hochwertige, innovative Qualitätverbunden mit Öko-Design und französischer Lebensart unter Beweisstellen." Mauler zufolge plant das Unternehmen, europaweit neueMärkte zu erschließen. Seit September 2017 sei man bereits mit 18Farb- und Holzpflegeprodukten auf dem belgischen Markt aktiv, eineMarkteinführung in der Schweiz und weiteren Ländern stünde ebenfallsauf der Agenda. Der internationale Vertrieb wird durch das inLuxemburg ansässige Unternehmen IB2E organisiert. Für Deutschlandwurden zudem eine nationale Vertriebsstruktur und ein deutscherWebauftritt eingerichtet.Aus dem über 100 Produkte umfassenden Portfolio von Mauler werdenin Deutschland ab Jahresende 26 ausgewählte Holzpflege-Produkte fürinnen und außen erhältlich sein, darunter auch erfolgreicheProdukt-Flaggschiffe wie das "Flämische Öl" zur Versiegelung vonAußenholz in extremen Witterungen sowie die "HolzdeckAntirutsch-Lasur" oder die hoch resistenten "Parkett- undKristall-Versiegler". Im Innenbereich setzt Mauler in Deutschland aufseine NO LIMIT-Produktserie, mit der die unterschiedlichstenMaterialien - von Holz über Kunststoff bis zu Wandfliesen - einfachund schnell in diversen Farbtönen renoviert werden können.Mauler entwickelt und produziert seine Produkte ausschließlich inFrankreich und gehört dort zu den ersten in seiner Branche, dessenProdukte mit dem EU-Umweltzeichen "EU-Ecolabel" ausgezeichnet wurden.Das Unternehmen steht für Umwelt-Engagement, Öko-Design undBio-Ökonomie und setzt bei der Herstellung auf die Entwicklung vonumweltverträglichen Materialien, den verstärkten Einsatz vonnachwachsenden Rohstoffen und die Reduktion von Emissionen undSchadstoffen.Unternehmensinformation:Das 1919 gegründete Familienunternehmen Mauler entwickelt undvertreibt hochwertige Produkte zur Gestaltung und Pflege von Holz imInnen- und Außenbereich. Die über 100 Produkte des bei Mülhausen inFrankreich ansässigen Herstellers werden ausschließlich in Frankreichentwickelt und produziert. Mauler steht für Umwelt-Engagement,Öko-Design und Bio-Ökonomie und setzt bei der Herstellung seinerProdukte auf die Entwicklung von umweltverträglichen Materialien, denverstärkten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und die Reduktionvon Emissionen und Schadstoffen. Einige Produkte beinhalteninnovative Technologien, wie zum Beispiel einen Absorber, derFormaldehyd-Emissionen in der Raumluft reduziert. Mauler gehört inFrankreich zu den ersten Unternehmen seiner Branche, dessen Produktemit dem EU-Umweltzeichen "EU-Ecolabel" ausgezeichnet wurden.Für weitere Informationen: www.mauler-produkte.de.Pressekontakt:Pressekontakt Deutschland:griffith prThomas GriffithTel. +49 (0)6172 137 330mauler@griffith-pr.dewww.mauler-produkte.deOriginal-Content von: Mauler, übermittelt durch news aktuell