Innovation für die sichere Desinfektion von Ultraschallsonden / Einfach intelligenter: der neue trophon®2 (FOTO)

Hamburg (ots) -Hygiene und Infektionsprävention sind untrennbar miteinanderverbunden. Dies gilt insbesondere auch für die Minimierung desRisikos einer Pathogenübertragung durch unzureichend aufbereiteteUltraschallsonden. Nationale wie internationale medizinischeFachgesellschaften greifen dieses Problem derzeit umfassend in neuenoder aktualisierten Leitlinien auf. Im Ergebnis präferieren alleVertreter ein maschinelles Aufbereitungsverfahren gegenüber einemmanuellen. trophon®2 setzt daher durch einen validierbaren unddigital dokumentierten Prozess neue Maßstäbe zur Desinfektion vonUltraschallsonden.Eine intelligente Lösung für die effiziente, automatisierte undvalidierbare Desinfektion von Ultraschallsonden bietet die jüngsteGerätegeneration von Nanosonics. In Zusammenarbeit mit Anwendern ausverschiedenen Fachdisziplinen wurde das neue Produkt entsprechend denAlltagsanforderungen an die Aufbereitung von Ultraschallsondenangepasst und für den täglichen Einsatz in der klinischen Praxisoptimiert.Optimierte Integration in den klinischen AlltagDer Desinfektionsautomat zeichnet sich durch ein neues Design undeine optimierte Benutzerfreundlichkeit aus. Die Betriebsbereitschaftist individuell über ein animiertes Farb-Touchscreen einstellbar,eine neue universelle Kabelklammer ermöglicht die Aufbereitung einesbreiten Sondenspektrums führender Hersteller. Eine entscheidendeNeuerung ist der nun nahezu lautlose Betrieb.Prozessvalidierung: sichert Wirksamkeit und Verlässlichkeit fürbehördliche AuditsGemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung § 8 (1) ist dieAufbereitung (semi-)kritischer Ultraschallsonden unterBerücksichtigung der Angaben des Herstellers mit geeignetenvalidierten Verfahren durchzuführen.1 Während derzeit noch diemanuelle Wischdesinfektion in der klinischen Praxis eine breiteAnwendung findet, wird diese aufgrund mangelhafter Validierbarkeitund begrenztem Wirkspektrum zunehmend kritisch gesehen.Das neuartige Verfahren ist vollständig validierbar. Allekritischen Prozessparameter (Zeit, Temperatur, Dosierung) werden imRahmen der Betriebsqualifikation mit externen Messinstrumentengeprüft, um sicherzustellen, dass das installierte Gerät den strengenHerstellerspezifikationen entspricht. Die Qualitätssicherung erfolgtdurch hochentwickelte primäre und verifizierende Sensoren im Innerendes Gerätes sowie durch chemische Indikatoren für Routinekontrollen.Somit wird die bakterizide, fungizide und viruzideDesinfektionsleistung für jeden Zyklus sichergestellt. Dem Betreiberwird der Validierungsbericht inklusive mikrobiologischem Gutachtendurch ein ZLG akkreditiertes Labor für seine Dokumentation zurVerfügung gestellt, so dass eine rechtliche Absicherung gegenüber denBehörden besteht. Eine automatische Prozessdokumentation kann proZyklus mittels Ausdruck erfolgen.Elektronische Prozessdokumentation: ermöglicht digitalenDatentransfer und vereinfacht rechtliche Verpflichtungen sowieBerichtswesenDie zukunftsweisende AcuTrace PLUS Technologie von trophon®2ermöglicht die Rückverfolgbarkeit und Freigabe prozesskritischerParameter sowie den elektronischen Datentransfer in das hausinterneProzessdokumentations- oder Krankenhausinformationssystem (KIS). AlsDatensatz werden mittels Radio-Frequenz-Identifikation (RFID) dieDaten von Nutzer und Ultraschallsonde sowie Charge und Verfallsdatumdes Desinfektionsmittels und des chemischen Indikators erfasst. Diekritischen Prozessparameter werden auf dem Bildschirm des Systemsangezeigt.Nach parametrischer Freigabe können diese elektronischenZyklusdaten über eine Schnittstelle zur Archivierung undPatientenzuordnung in das Dokumentationssystem integriert werden.Flexibilität: ermöglicht einrichtungsspezifische Konfiguration zurhersteller- und fachbereichsübergreifenden StandardisierungOb als Benchtop-Gerät, an einer Wandaufhängung oder auf einemmobilen Kart für die Point-of-Care Nutzung, das neue System istflexibel einsetzbar. Zur idealen Integration in die Arbeitsabläufekann das Gerät einrichtungsspezifisch konfiguriert werden.Schließlich erhält der Nutzer die komfortable Lösung,Aufbereitungsprozesse von Ultraschallsonden hersteller- undfachbereichsübergreifend zu standardisieren.Umweltschonende Technologie: schützt Patienten, Personal undUmweltDer trophon®2 ist als ein in sich geschlossenes System konzipiert,so dass eine Exposition gegenüber Chemikalien ausgeschlossen ist.Nach dem Desinfektionszyklus wird das Wasserstoffperoxid durch einkatalytisches Zersetzungssystem sicher zu Sauerstoff und Wasserreduziert und nach außen abgeleitet. Da trophon®2 nicht nur denSchallkopf sondern die komplette Sonde, einschließlich desHandgriffs, desinfiziert, verringert sich nachweislich das Risikoeiner Kreuzkontamination.Durch Bestätigung in zahlreichen Studien, ist trophon®2 wegweisenddurch sein Wirksamkeitsspektrum - es desinfiziert nachweislichbakterizid, fungizid, viruzid (high-level) und sporizid in einemKRINKO/BfArM-konformen, validierbaren Prozess. Gerade fürendokavitäre Sonden ein entscheidender Faktor, um eine Inaktivierungvon unbehüllten Viren wie z.B. potentiell kanzerogenen Typen desHumanen Papillomavirus (HPV) sicherzustellen.2,3DGKH spricht sich für maschinelle Aufbereitungsform ausIn Deutschland wandelt sich das Verständnis und die Akzeptanzgegenüber technisierten Desinfektionsverfahren, nachdem führendeFachgesellschaften zu dem Thema Stellung bezogen haben. So hat dieDeutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) in der Mitteilungdes Vorstands "Hinweise für die Aufbereitung ausgewähltersemikritischer Medizinprodukte" die aktuellen gesetzlichen Vorgabenaufgegriffen und hieraus geschlussfolgert, wenn mehrere Möglichkeitender Aufbereitung angegeben werden, ist die sicherste Methodeanzuwenden.4 Dies ist im Allgemeinen die maschinelle Form, fallsdiese möglich ist. Damit stärkt die DGKH-Empfehlung die Richtliniender Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention amRobert Koch-Institut (RKI) und dem Bundesinstitut für Arzneimittelund Medizinprodukte (BfArM).5Ferner betont die DGKH, dass der Betreiber sowohl einenmaschinellen als auch einen manuellen Aufbereitungsprozess validierenmuss. Grundsätzlich umfasst eine Aufbereitung semikritischerMedizinprodukte die Arbeitsschritte Reinigung, Desinfektion,Verpackung, Kennzeichnung und dokumentierte Freigabe. DieHerstellerangaben sind hierbei zu beachten. Im Weiteren weist dieDGKH darauf hin, dass nicht selten die Aufbereitung imUntersuchungsraum und mit Desinfektionstüchern bzw. -verfahrenerfolgt, die nur für eine Flächendesinfektion gelistet sind, obwohles sich bei der Aufbereitung von Ultraschallsonden um eineInstrumentendesinfektion handelt. Wichtig zu wissen: in der aktuellenDesinfektionsmittelliste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH,Stand 11.09.2018) ist kein viruzid wirksames Fertigtuch in der RubrikInstrumentendesinfektion gelistet.Quellenangaben:1. Medizinprodukte-Betreiberverordnung in der Fassung derBekanntmachung vom 21. August 2002 (BGBl. I S.3396), die zuletztdurch Artikel 4 der Verordnung vom 7. Juli 2017 (BGBl. I S. 2842)geändert worden ist.www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/MPBetreibV.pdf2. Heeg P, Gauer J: Automatische, validierte, nicht-toxischeHigh-level-Desinfektion (HLD) von Ultraschallsonden.Zentralsterilisation 2014; 22 (1): 25-31.3. Becker B, Bischoff B, Brill FHH, Steinmann E, Steinmann J:Virucidal efficacy of a sonicated hydrogen peroxide system(trophonEPR) followingEuropean and German testmethods. GMSHygInfectControl. 2017; 12: Doc02.www.egms.de/static/pdf/journals/dgkh/2017-12/dgkh000287.pdf4. Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung undRoutineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischerDesinfektionsprozesse für Medizinprodukte. 5. Auflage 2017.Zentralsterilisation Suppl. 2017. http://ots.de/eJ5cBx5. Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung vonMedizinprodukten. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygieneund Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) unddes Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).Bundesgesundheitsbl 2012; (55) 10:1244-1310. http://ots.de/XeX7ZsWeitere Informationen zum trophon®2 unter www.nanosonics.eu/deÜber Nanosonics: Nanosonics Ltd. ist ein an der australischenBörse (ASX:NAN) notiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Sydney,Australien. Mit dem Ziel, Infektionen und deren Übertragung zureduzieren, entwickelt Nanosonics auf Basis einer weltweit einmaligenTechnologie Anwendungen zur Desinfektion und Sterilisation vonwiederverwendbaren medizinischen Instrumenten. Das erste Produkt vonNanosonics dient der automatisierten, validierten Desinfektion vonUltraschallsonden. Weitere Informationen über Nanosonics erhalten Sieunter www.nanosonics.com.au28. 28. Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress 2018
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand von Nanosonics Stand #40
Gern informieren wir Sie zu allen Fragen rund um die
automatisierte, validierbare und digital dokumentierbare
High-Level-Desinfektion von Ultraschallsonden mit trophon® 2.
www.bzh-freiburg.de/Hygienekongress