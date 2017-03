Köln (ots) - Gemeinsam mit der RWTH Aachen und HealthCareFuturists organisiert admedicum ein Zwei-Tages-Seminar zum ThemaPatient-Co-Creation. Wir zeigen, wie Unternehmen die Expertise unddie Kreativität von Patienten und ihren Angehörigen nutzen können, umbessere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Philipp vonGallwitz (Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter vonadmedicum® Business for Patients) im Interview, über die erste undbisher einzige Veranstaltung dieser Art:In aller Kürze, worum geht es?Es geht darum, die Erfahrung von Patienten und das Know-How derIndustrie so zu verbinden, dass daraus neue Lösungen für Produkte undDienstleistungen entstehen können. Unter aktivem Einbezug vonPatienten-Organisationen nimmt die Master Class dabei dieIndustrie-Perspektive ein.Was bedeutet das genau?Wir wollen dazu beitragen, dass Patienten und die Industrieendlich viel mehr und wirkungsvoller zusammenarbeiten. Wir sind wieviele andere davon überzeugt, dass die Einbindung der tatsächlichBetroffenen in den Innovationszyklus ein entscheidender Schlüssel zurVerbesserung der Gesundheitsversorgung in der Zukunft ist. Gerade inForschung und Entwicklung ist die Zusammenarbeit von oftmals Laienund z.B. Pharma- und MedTech-Unternehmen alles andere als trivial.Viele unserer Kunden haben den Wunsch auf diesem Gebiet Fortschrittezu machen, fragen sich aber, wie es z. B. gelingen kann PatientReported Outcomes gemeinsam mit Betroffenen zu generieren, dieschließlich von Zulassungs-Behörden und HTAs auch anerkannt werden.Die Master Class ist darauf ausgerichtet, erstens wissenschaftlich zubelegen, dass solche Zusammenarbeit tatsächlich schon funktioniertund Wert generiert und zweitens viele Hilfsmittel an die Hand zugeben, die helfen, die Vorhaben in der Praxis dann auch umzusetzen.Wer sollte teilnehmen?Das Seminar ist aus unserer Sicht besonders interessant fürFührungskräfte aus Pharma, Biotech, CROs, Medtech und Digital-Health,die mit Strategie, Geschäftsentwicklung, Forschung und Entwicklung,Patient-Engagement, Marketing und/oder Innovation beschäftigt sind.Darüber hinaus können Berater im Gesundheitswesen,Krankenhausmanager, Führungskräfte aus Krankenkassen undKrankenversicherungen, Non-Profit-Organisationen und Vertreter vonBehörden und Regierungsstellen erheblich profitieren.Lesen Sie das komplette Interview und informieren Sie sich weiter,über die Veranstaltung unter www.admedicum.com und nehmen Sie teil,über die Patient Co-Creation Website: www.patient-co-creation.com.Pressekontakt:admedicum® Business for Patients GmbH & Co KGTel.: 02236-9473360E-Mail: info@admedicum.comAnmeldung unter: www.patient-co-creation.comOriginal-Content von: admedicum Business for Patients GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell