Innovation beim Festgeld: Mit Savedo investieren Sparer sicher in Trends am Aktienmarkt / FestgeldPLUS bietet die Chance auf bis zu 3,15 % Zinsen für 12 Monate Laufzeit

Berlin (ots) - Bei Savedo, der internationalenGeldanlage-Plattform, können private Anleger mit FestgeldPLUS absofort in eine neue Form der Geldanlage investieren. InZusammenarbeit mit der neuen Partnerbank Banco de InvestimentoGlobal, S.A. (BiG) aus Portugal bietet Savedo Sparern eineFestgeldanlage mit einer Renditechance von bis zu 3,15 Prozent beieiner Laufzeit von nur 12 Monaten.FestgeldPLUS ist der sicherste Weg, von positiven Entwicklungen amAktienmarkt zu profitieren. Die Anlagesumme wird als 12-monatigesFestgeld investiert und ist wie jede klassische Termineinlage bis zueiner Höhe von 100.000 Euro durch den Einlagensicherungsfonds desLandes Portugal geschützt. Gleichzeitig kann eine deutlich höhereRendite erzielt werden als bei Anlageprodukten mit vergleichbarniedrigem Risiko."Mit FestgeldPLUS ermöglichen wir privaten Anlegern in Trends amAktienmarkt zu investieren, an die sie glauben, ohne einVerlustrisiko einzugehen. So haben Anleger die Chance, von derDynamik des Aktienmarkts zu profitieren, und das zu völligtransparenten Bedingungen", erklärt Björn Jüngerkes, Geschäftsführerder Savedo GmbH. "Darüber hinaus freuen wir uns, in der BiG einenPartner gefunden zu haben, der seit Jahren zu den besten BankenPortugals zählt und für seine Leistungen bereits mehrfachausgezeichnet wurde."Die Höhe der Rendite wird durch den Erfolg einiger ausgewählterUnternehmensaktien (Basiswerte) beispielsweise BASF, BMW, SAP undTesla bestimmt. Wenn diese innerhalb von 12 Monaten im Wertgleichbleiben oder steigen, erhalten die Anleger einen Höchstzins vonbis zu 3,15 Prozent auf ihre Anlagesumme. Werden die Ziele nichterreicht, ist die Anlagesumme trotzdem nicht verloren, sondern wirdvollständig zurückgezahlt - je nach Angebot sogar mit 0,20 ProzentRendite, etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Verzinsung einesdeutschen Tagesgelds. Auf dieses Weise riskieren private Anleger zukeiner Zeit einen Kapitalverlust, im Gegensatz zu einer Direktanlageam Aktienmarkt."Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios durch FestgeldPLUSreagieren wir auf die Nachfrage und die Bedürfnisse unserer Kunden.Gleichzeitig kommen wir unserer Unternehmensvision, die führendeInvestment Plattform in Europa zu sein, einen Schritt näher ",erklärt Björn Jüngerkes.Über die BiGDie Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) mit Sitz in Lissabonbietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Privat- undFirmenkunden an. Die Bank ist lizenziert, um in allenGeschäftsbereichen des Bankensektors zu operieren, und agiert vorallem in Portugal. Die BiG ist Mitglied im nationalenEinlagensicherungsfonds der Republik Portugal, wodurch Einlagen bis100.000 Euro pro Kunde abgesichert sind. 2016 wurde die BiG zumneunten Mal in 10 Jahren als "Beste mittelgroße oder kleineportugiesische Bank" vom renommierten Wirtschaftsmagazin Exameausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen erhielt sie in den Kategorien"Solideste Bank" und "Bank mit dem größten Wachstum".Über SavedoSavedo ist die europäische Geldanlage-Plattform, die seit 2014Privatkunden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden über eineinziges Savedo-Konto die Anlage in attraktive und innovativeInvestmentprodukte ermöglicht. In Zusammenarbeit mit ausgesuchtenPartnerbanken aus Deutschland und Europa bietet Savedo Fest- undFlexgelder sowie FestgeldPLUS-Angebote mit unterschiedlichenLaufzeiten und Zinssätzen an. Alle Spareinlagen sind nach aktuellenEU-Richtlinien bis zu einer Höhe von 100.000 Euro geschützt. Darüberhinaus können private Anleger bei Savedo physisches Gold und Silberim Industrieformat online kaufen. Die Edelmetalle werden zollfrei inder Schweiz gelagert und sind dort vollumfänglich versichert.Mehr Informationen unter www.savedo.dePressekontakt:Kathrin StaatsPR Managerpr@savedo.de+49 30 577 00 134Original-Content von: Savedo GmbH, übermittelt durch news aktuell