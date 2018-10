Innovation aus Tradition / 70 Jahre Erfindermesse iENA Nürnberg (FOTO)

Nürnberg (ots) -Es erfordert Fleiß, Mut und Kreativität, um eine Idee zuverfolgen, um an sie zu glauben und sie weiterzuentwickeln, bis sieals fertiges Produkt auf den Markt kommt. Rund 30.000 Erfindungenwurden in den vergangenen 70 Jahren auf der internationalen Fachmesse"Ideen - Erfindungen - Neuheiten" in Nürnberg präsentiert. ZumJubiläum der iENA werden, vom 1. bis zum 4. November, rund 800Erfindungen aus der ganzen Welt erwartet. Wichtige Impulse kommen voninternationalen Erfinder-Organisationen sowie vom diesjährigenPartner, dem Iran.1948 fand die erste Erfinder- und Neuheitenausstellung in Nürnbergstatt. Seitdem hat sich Nürnberg zur Stadt der Erfinder und die iENAzum Treffpunkt des internationalen Erfinderwesens entwickelt. Vomersten Katalysator über das erste Tastentelefon und den Rollenkofferbis hin zur Isolations-Rettungsdecke, nahmen viele Erfindungen aufder iENA ihren Anfang. Auch zahlreiche wissenschaftlicheEntwicklungen für Medizin und Industrie wurden erstmals in Nürnbergder Öffentlichkeit präsentiert. Zum Jubiläum erscheint die iENA inneuem Gewand und findet erstmals in der neuen Messehalle 3C desNürnberger Messezentrums statt.Internationaler Treffpunkt der ErfinderszeneErfinderverbände und Kollektive aus der ganzen Welt treffen sichzur iENA in Nürnberg, um ihre Neuheiten vorzustellen, sich zuvernetzen und um Kontakte zu Partnern und Investoren zu knüpfen.Partner der iENA 2018 ist der Iran, der mit seinem Erfinderverbandregelmäßig vielversprechende Innovationen, zum Beispiel aus demmedizinischen Bereich, präsentiert. Die iENA pflegt sowohl nationalals auch international starke Partnerschaften, die das Angebot undPotential für Erfinder vorantreiben. Die seit 2017 bestehendePartnerschaft mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bringtweitere Zielgruppen, wie Ingenieure und professionelle Anwender aufdie iENA. Auch der Erfindernachwuchs präsentiert beeindruckendeInnovationen auf der iENA, neben den "Jugend forscht"-Gewinnern undden VDI-ZUKUNFTSPILOTEN beweisen jedes Jahr Schüler und Studenten ausNationen wie Deutschland, China, Kroatien, Österreich und Taiwangroßes Innovationspotential.Unterstützung und Inspiration für Erfinder und KreativeDie iENA bietet ein breites Informationsangebot für Erfinder undKreative, rund um Patentanmeldungen sowie über Schutz- undMarkenrechte. Das Deutsche Patent- und Markenamt steht den Erfindernbei patentrechtlichen Fragen zur Seite. Im Forum der Messe treffenUnternehmer, Experten und ein enormes Ideenpotential aufeinander.Ein Programm für Erfinder und innovative KöpfeIm Rahmenprogramm der iENA stehen Informationen undHilfestellungen für Kreative im Mittelpunkt und auch die Erfinderselbst stellen ihre Innovationen vor. An allen Messetagen ist damitein abwechslungsreiches Programm geboten: Der weibliche Erfindergeistwird auf der iENA am Donnerstag, 1. November mit dem "Women &Work"-Erfinderinnenpreis 2018 geehrt. Der ersteiENA-Innovationskongress, am Freitag, 2. November, steht unter demMotto "Erfolgreich durch Innovation - wie sich Innovationen managenlassen" und wird mit Unterstützung durch den IHK-Anwender-Club"Produkt und Innovationsmanagement", veranstaltet. Das iENA-Symposiumstellt am Samstag, 3. November die Frage nach der richtigenSchulbildung zu Zeiten der Digitalisierung. Highlight der iENA ist injedem Jahr die Medaillenverleihung: Alle Erfindungen werden von einerFachjury bewertet und die vielversprechendsten Ideen, Erfindungen undNeuheiten werden mit der begehrten iENA-Medaille ausgezeichnet.iENA 2018: Ein Fest für Erfinder, Maker und ExistenzgründerErstmals bekommt die "Maker-Szene" am 3. und 4. November auf deriENA den passenden Rahmen und liefert dort Tipps zum Selbermachen undTüfteln sowie Ideen und Anregungen für Technikbegeisterte. Die "Hack& Make" ist ein Format des FabLab Nürnberg, das sich an ein breitaufgestelltes Publikum richtet.Die START-Messe Nürnberg begleitet die iENA ebenfalls am 3. und 4.November und leistet Hilfestellung bei allen Fragen rund um dieExistenzgründung. Dabei stehen die Themen Unternehmens-Gründung,-Finanzierung, -Nachfolge und Franchising im Fokus. Wer bereits eineausgereifte Idee oder ein marktreifes Konzept hat, findet dortInformationen und Tipps für die Markteinführung.Die internationale Erfindermesse "Ideen - Erfindungen - Neuheiten"iENA 2018 findet vom 1. bis zum 4. November statt. WeitereInformationen und die Broschüre zum Jubiläum der iENA unterwww.iena.de.Pressekontakt:AFAG Messen und Ausstellungen GmbHUnternehmenskommunikationMessezentrum 1, 90471 NürnbergTel. +49-(0)911 98833-575presse@iena.deOriginal-Content von: AFAG Messen und Ausstellungen, übermittelt durch news aktuell