Innovation als Treiber: Dieses Cannabisunternehmen geht einen großen Schritt

Die Nachfrage seitens der Anleger nach Marihuana-Aktien ist im Moment riesig. Anbauunternehmen und Züchter sind in letzter Zeit ins Rampenlicht gerückt, da in Kanada der Handel legalisiert wurde und einige US-Bundesstaaten sowie andere Länder nachzogen. Weil so viele Menschen von überall auf der Welt investieren wollen, haben sich viele Unternehmen mit Börsengängen beschäftigt, sowohl in Kanada als auch in den USA.

Nun ist ein Züchter nicht wie der andere, auch wenn allen gemein ist, dass die Nachfrage nach dem Produkt steigt. Doch einige Unternehmen haben innovative Ansätze für den Anbau und die Ernte von Cannabis entwickelt, damit Investoren hoffen können, dass so bessere Erträge und niedrigere Kosten entstehen. Vor allem das macht den Reiz von CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) aus, und bald werden Investoren die Möglichkeit haben, Aktien des kanadischen Cannabisunternehmens auch an der New Yorker Börse zu kaufen.

Was genau ist das Besondere an CannTrust?

Oberflächlich betrachtet ist CannTrust Holdings ein Cannabisunternehmen wie jedes andere. Man begann mit der Versorgung von Patienten mit medizinischem Marihuana. Das Unternehmen verfügt über zwei primäre Produktionsstätten, eine in Vaughan in der Provinz Ontario, die andere in der Region Niagara jenseits der Grenze zu Buffalo. Nun, da in Kanada Cannabis legal erhältlich ist, ist man dabei, auch diesen Markt zu bedienen.

CannTrust ist bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das mit Cannabis zur medizinischen Verwendung eingestiegen ist. Dennoch unterscheidet es sich von seinen Mitbewerbern. Erstens: Das Unternehmen ist erst vor weniger als fünf Jahren gestartet, und die Gründer sind Apotheker, die mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen einbringen. Das verlieh CannTrust sofort einen wissenschaftlichen Anstrich, und das Unternehmen setzt sich weiterhin für Forschung und Entwicklung mit innovativen Produkten und Produktionsmethoden ein. Zusammen mit einem Pharmapartner arbeiten die Entwicklungsteams von CannTrust an evidenzbasierter Forschung, die den Fortschritt in der Branche vorantreiben konnte.

Die Lust auf Innovation hat sich dann am Ende mit einer Anbaumethode ausgezahlt, die die meisten großen Cannabisunternehmen nicht genutzt haben. Die Produktionsanlagen von CannTrust verwenden modernste Hydrokulturtechnologie, um Cannabisprodukte herzustellen, die völlig frei von Pestiziden sind. Die ursprünglich 50.000 Quadratfuß große Anlage des Unternehmens umfasst Kapazitäten für den Anbau von Cannabis sowie die Verarbeitung von Extrakten, etwa aus Cannabis gewonnene Öle und den Vertrieb von Produkten an Kunden. Das viel größere Objekt in Niagara mit einer Fläche von 430.000 Quadratmetern nutzt innovative Technologie, und man erwartet, dass die Erträge dort weiter steigen werden.

Wie CannTrust performt hat

Bisher sieht es so aus, als würden sich die Bemühungen von CannTrust auszahlen. Im Finanzbericht für das dritte Quartal meldete der kanadische Cannabiszüchter einen Umsatz von 12,6 Millionen CAD, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Zahl der aktiven Patienten, die CannTrust bedient, stieg über die Marke von 50.000. CannTrust verzeichnete einen bescheidenen Gewinn von 421.000 CAD, obwohl diese Zahlen wohl aufgrund neuer Regularien noch nach oben gerechnet werden könnten.

CannTrust darf noch weitere Hoffnungen haben. Das Unternehmen brachte seine erste Lieferung von aus Cannabis gewonnenen Ölen nach Dänemark, wo man derzeit der einzige vertretene und lizenzierte Anbieter ist. In Zusammenarbeit mit Forschern in Kanada und Australien will man mehr Einsatzmöglichkeiten für Cannabis zur medizinischen Verwendung finden. Und neulich ist CannTrust eine strategische Partnerschaft mit einem australischen Hersteller für den Bau einer 1,7 Millionen Quadratfuß großen Gewächshausanlage eingegangen. Darüber hinaus wird der Kauf von Grundstücken in der Nähe des Standortes bei Niagara es dem Unternehmen ermöglichen, die Produktion in Zukunft noch weiter auszubauen.

Demnächst auch an der NYSE

Dank dieser Erfolge fühlt sich CannTrust nun gerüstet, seine Stammaktien an der New Yorker Börse zu notieren. CEO Peter Aceto sagte: „CannTrust hat sich fest als einer der führenden lizenzierten Produzenten in Kanada etabliert und hat eine globale Plattform, die auf Wissenschaft und Innovation basiert. Eine Notierung in den USA ist ein natürlicher Schritt in unserer Entwicklung, da wir mehr Investoren ins Boot holen und unser Geschäft auf internationaler Ebene ausbauen wollen.“

CannTrust ist nicht die erste Cannabisaktie, die den Schritt an die NYSE macht und es wird auch nicht die letzte sein. Aber mit seinem in der Cannabisbranche vergleichsweise innovativen und forschungsgetriebenen Ansatz darf man bei diesem Unternehmen als Anleger schon eher gespannt sein als bei anderen.

Dieser Artikel erschien am 17.11.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschsprachigen Leser an der Diskussion teilnehmen können.