München (ots) - Innovation ist Chance, Innovation istHerausforderung, Innovation ist Zukunft - in knapp vier Wochenbeginnen die 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN, die unter dem Motto "Engage!Shaping Media Tech Society" stehen. Europas größter Medienkongressfindet vom 24. bis 26. Oktober statt - in diesem Jahr erstmals imneuen Conference Center Nord und der Halle C6 der Messe München."Wie können die Medien neue Technologien für sich nutzen? Wiewerden sich Medien weiter verändern? Und wie prägt das alles unsereMedien-gesellschaft? Das sind ganz wesentliche Fragen, denen wir unsstellen müssen", sagt Siegfried Schneider, Präsident der BayerischenLandes-zentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender derGesellschafter-versammlung der Medientage München GmbH. "Zentral istdabei, wie unsere Medien auch künftig ihr Publikum erreichen undwelche Weichen dafür jetzt gestellt werden müssen. Wir wollen undwerden aber auch thematisieren, welche Auswirkungen die Technisierungder Medien auf unsere Gesellschaft hat und wie wir dieDigitalisierung verantwortungsvoll gestalten können."Themen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, China, Publishing,Streaming, TV, Audio, Politics & Society, Werbung und Marketingstehen im Fokus. Den MEDIENTAGE-Gipfel zum Auftakt moderiert - nacheinem Grußwort von Ministerpräsident Dr. Markus Söder - wie imVorjahr Klaas Heufer-Umlauf. Rund 350 nationale und internationaleTop-Speaker werden auf den MEDIENTAGEN 2018 Impulse dazu geben, wieKünstliche Intelligenz und Machine Learning die Produktion, dieVermarktung und den Konsum von Medien verändern. Eine Auswahl: MaxConze, neuer CEO von ProSiebenSat.1 Media, ist zum ersten Mal auf denMEDIENTAGEN dabei und spricht mit BR-Intendant Ulrich Wilhelm überdie Zukunft des Fernsehens. Deutschlands bekanntester Werber,Jean-Remy von Matt, hält einen Vortrag über das Spannungsfeldzwischen Technologie und Kreativität. Ein ähnliches Thema ("Tech +Brain = Better Media?") wird aus anderer Perspektive Dr. StephanieCaspar, Vorstand Technologie und Daten bei Axel Springer, beleuchten.Unter den internationalen Speakern ist beispielsweise der AutorAndrew Keen ("How to Fix the Future"), einer der weltweitbekanntesten Internet-Kritiker. Er wird seine spannenden, wenn auchnicht unumstrittenen Thesen vorstellen. Die erfolgreicheNetflix-Produzentin Kelly Luegenbiehl spricht auf dem TV-Gipfeldarüber, wie Deutschland seine Video-on-Demand-Ziele erreichen kann.Und Kourtney Bitterly (The New York Times) wird von ihren Erfahrungenzum Thema Medien und Künstliche Intelligenz berichten.Alle weiteren Speaker und Themen sowie Tickets für die Medientage2018 finden Sie unter www.medientage.de