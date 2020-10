Innovation im Online-Brokerage: justTRADE bietet als erster deutscher Online-Broker Wertpapier- und Kryptohandel aus einem Depot an

Frankfurt am Main (ots) -- Fünf Kryptowerte zum Start handelbar: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash- Handelszeiten 7 Tage x 24 Stunden - auch am Wochenende, für 0 EUR Orderentgelt und schon ab 50 EUR Mindestordervolumen- Einfache Online-Freischaltung in wenigen Minuten - kein zusätzliches Krypto-Wallet notwendig- Sehr günstiger Minimumspread von 0,30% anteilig für Kauf und Verkauf "Mehr geht nicht, weniger auch nicht"- unter diesem Claim startete justTRADE im Oktober 2019 als erster deutscher Online-Broker den kostenfreien Wertpapierhandel. Nun erweitert justTRADE sein Angebot um eine weitere Innovation und ist der erste deutsche Online-Broker, bei dem der Handel von Kryptowerten und Wertpapieren aus einem Depot heraus möglich ist. Auch hier bleibt justTRADE seiner Preispolitik treu und bietet den Kryptohandel ebenfalls komplett ohne Orderentgelt oder Netzwerkgebühren an. So können die fünf Krypowerte mit einem extrem günstigen Minimumspread von 0,30% anteilig für Kauf und Verkauf gehandelt werden. Damit ist das Angebot in Deutschland einzigartig und günstiger als die meisten Wettbewerber."Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Sutor Bank als deutscher Online-Broker unseren Kunden den Wertpapier- und Kryptohandel aus einem Depot anbieten können", so Ralf Oetting, Geschäftsführer und Gründer der JT Technologies GmbH, die hinter justTRADE steht. Michael B. Bußhaus, Mitgesellschafter und Geschäftsführer, ergänzt: "Wichtig war uns bei der Konzipierung des Angebots, den Handel von Kryptowerten optimal in unsere bestehende Handelsoberfläche zu integrieren und auch die Verwahrung für den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten". So erhalten die Kunden von justTRADE die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden zwischen ihren Wertpapier- und Kryptotrades zu wechseln und damit z. B. den Gewinn aus einem Verkauf von Bitcoins sofort wieder in Wertpapiere investieren zu können.Insgesamt können zum Start fünf beliebte Kryptowerte gehandelt werden: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash - und das schon ab 50 EUR Mindestordervolumen. Die Verwahrung ist ebenfalls kostenfrei und erfolgt in Kooperation mit dem Münchener Bankhaus von der Heydt. Auch beim Handel von Kryptowerten kommen die Kunden in den Genuss der gewohnten Realtime-Push-Kurse in der Handelsoberfläche von justTRADE.Der Kryptohandel bei justTRADE erfolgt analog zum Wertpapierhandel direkt über eine Browser-Applikation über den Desktop oder in der App mit der Besonderheit, dass der Handel von Kryptowerten an 7 Tagen und 24 Stunden die Woche stattfindet. Die Orderausführung erfolgt dabei in wenigen Millisekunden - und natürlich ist auch ein taggleicher Kauf bzw. Verkauf (sogenannter Intraday-Handel) möglich.Die Konto- und Depotführung erfolgt in Kooperation mit der renommierten deutschen Privatbank Max Heinr. Sutor oHG (Sutor Bank) aus Hamburg, über die die Kundeneinlagen sowohl der gesetzlichen als auch der freiwilligen Einlagensicherung unterliegen.Pressekontakt:GeschäftsführungMichael B. Bußhaus, michael.busshaus@justtrade.com, +49 178 3124152Ralf Oetting, ralf.oetting@justtrade.com, +49 151 1960 30 73Original-Content von: JT Technologies GmbH / Marke justTRADE, übermittelt durch news aktuell