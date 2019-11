Innovation, Exzellenz und ethische Geschäftspraktiken fördern den Erfolg von Modere

Branchenführende, globale Live-Clean-Marke revolutioniert ihrenVertriebskanalLos Angeles (ots/PRNewswire) - Modere (das "Unternehmen"), eineMarke für Nahrungsergänzungsmittel, Haushalts- undKörperpflegeprodukte im Sinne einer gesunden, sicheren und reinenLebensweise mit weltweiter Präsenz, setzt sein außergewöhnlichesWachstum in seinen Schlüsselmärkten fort, indem es sein innovativesSocial-Retail-Modell und seine beispielhaften Geschäftspraktikenausbaut.Modere konzentriert sich seit dreißig Jahren aufProduktinnovation. Sein Clean-Label-Ansatz bei der Produktentwicklungist eine bewusste Entscheidung, auf unnötige und potenziellschädliche Inhaltsstoffe, die in herkömmlichen Rezepturen üblichsind, zu verzichten - denn, so sein Credo, das, was darin fehlt, istgenauso wichtig wie das, was darin enthalten ist. Dadurch könnenVerbraucher die Belastung durch bedenkliche Chemikalien undVerbindungen, die sie jeden Tag umgeben, reduzieren und ihr Zuhausein einen sicheren Hafen für die Gesundheit ihrer Familie verwandeln.Daneben hat Modere auch eine neue Vertriebsstrategie für seineProdukte entwickelt. Das innovative, verbraucherorientierteSocial-Retail-Geschäftsmodell der Marke nutzt die Macht derMund-zu-Mund-Propaganda und der sozialen Medien, um seine Produkte andie Verbraucher zu vermarkten. So hat Modere die Macht des E-Commerceund der sozialen Medien genutzt, um das Vertrauensvotum einerEinzelperson zu vervielfältigen, indem es einen Plan zur Förderungdes sozialen Vertriebs umsetzt. Dazu bietet das Unternehmen eineeinfache und maßvolle Belohnungsstruktur für Social Marketers ebensowie für Verbraucher, deren Empfehlungen Kunden anziehen und binden,die Produkte direkt vom Unternehmen über seine E-Commerce-Websitekaufen. Seine Social Marketers, die unabhängige Handelsvertretersind, werden auf der Grundlage von Produkten belohnt, die durch ihreWeiterverbreitung durch Teilen und ihre Empfehlung verkauft werden,und nicht nach der Anzahl der Personen, die für den Verkauf vonProdukten rekrutiert werden. Durch die große Reichweite des Internetsund der sozialen Medien führt dieses Muster der Weiterverbreitung zuWiederholungsaufträgen von neuen und bestehenden Kunden undunterstützt die potenziellen Geschäftsmöglichkeiten für SocialMarketers.Entsprechend berichtet Modere über aktuelle Analysen, die dendurchschlagenden Erfolg des Social Retailing sowohl für dasUnternehmen als auch für seine Social Marketers belegen: So hat dasUnternehmen ein beeindruckendes Verhältnis von zehn zu eins zwischenVerbrauchern und Social Marketers erreicht, wobei mehr als 80 % derEinnahmen aus Einkäufen von Online-Konsumenten stammen und 35 % derneuen Verbraucher durch die Empfehlungen anderer Verbraucher kommen.Auf dem europäischen Markt des Unternehmens entfallen 92 % derEinnahmen von Social Marketers auf die Generierung vonNeukundenumsätzen, während nur 8 % durch eigene Verbrauchseinkäufeentstehen.Dazu erklärt Asma Ishaq, CEO von Modere: "UnserSocial-Commerce-Geschäftsmodell ist dafür gedacht, einem unabhängigenTeam von Verkäufern eine Geschäftsplattform zu bieten, die sie nutzenkönnen, um auf soziale Weise einen Kundenstamm aufzubauen, dem sieeffektive, wissenschaftlich fundierte Produkte anbieten. Außerdem istes auch eine innovative Möglichkeit, Menschen zu helfen, einzusätzliches Einkommen ohne Rekrutierungspraktiken zu verdienen. Wirsind stolz darauf, etwas zu tun, was noch nie zuvor unternommen wurdeund das mit unseren Grundwerten und unserer Integrität alsUnternehmen übereinstimmt - und wir sind erst im Anfangsstadium."Werteorientierte Geschäftspraktiken, Schutzvorkehrungen undIntegrität sind auch bei Modere eine Selbstverständlichkeit. Soverbieten die erklärten Richtlinien und Verfahren des Unternehmensaufdringliche, irreführende, unethische oder unmoralischeVerhaltensweisen oder Praktiken seiner Mitarbeiter. Das vollfunktionsfähige Social Marketer Education & Compliance-Team schultdie Mitarbeiter in den Richtlinien des Unternehmens und ist auchdafür zuständig, direkte Maßnahmen gegen nicht konformes Verhalten zuergreifen. Die Marke für einen gesunden, sicheren und sauberenLebensstil wurde kürzlich von der Direct Selling Association (DSA)als eines von nur 32 Unternehmen ausgezeichnet, das die hoheGeschäftsethik und die hohen Verbraucherschutz­standards desVerbandes wahrt und verstärkt bekannt macht. Darüber hinaus wurden imJanuar dieses Jahres die Leistungen und die Integrität von Modere mitder begehrten Akkreditierungsbewertung A+ von dem Better BusinessBureau gewürdigt."Wir verpflichten uns, die höchsten ethischen Geschäftspraktikeneinzuhalten und bei allem, was wir tun, Exzellenz und Innovation zufördern", ergänzte Frau Ishaq. "Wir sind sehr dankbar für dieAnerkennung der DSA sowie für die Akkreditierung und glänzendeBewertung des BBB."Jede Verbindung mit Modere und seinen Produkten soll dem Einzelnenzugutekommen, sei es als Verbraucher oder als Social Marketer. AlleProdukte im Sortiment des Unternehmens werden mit konsequenterAusrichtung auf die Live-Clean-Philosophie der Marke und auf ihr10-stufiges Qualitätskonzept entwickelt, das strenge Qualitäts- undProduktionsstandards vorsieht. Die knapp 28.000 Quadratmeter großeProduktionsstätte des Unternehmens ist von NSF und NSF for Sportzertifiziert. Ferner wird die preisgekrönte Produktpalette von Moderedurch wissenschaftliche Tests und 13 Patente gestützt, von denensieben auf die in ihrer Kategorie führende, exklusive CollagenSciences Division entfallen.Informationen zu Modere Inc.Modere (http://www.modere.com) bietet eine in seiner Kategorieführende Palette von Live-Clean-Lifestyle-Essentials, einschließlichSchönheit und Körperpflege, Gesundheit und Wellness sowieHaushaltsprodukte, die gleichermaßen sicher, leistungsstark undwissenschaftlich entwickelt sind. Wir sind davon überzeugt, dassmoderne Gesundheit eine reine Ernährung, saubere Umwelt und sichereInhaltsstoffe in allen unseren Produktkategorien umfasst. Moderebringt einen ganzheitlichen Live-Clean-Ansatz für das Wohlbefindenund unsere Produkte spiegeln die Verpflichtung zu Exzellenz undInnovation mit erprobten Rezepturen wider, die sich auf der ganzenWelt bewährt haben. Zu unserem Sortiment, das mehrfache externeÜberprüfungen bestanden hat, gehören Produkte, die gemäß EPA SaferChoice genehmigt, EWG Verified(TM), NSF-zertifiziert undgrauwassersicher sind. Das Unternehmen ist stolzer Förderer vonVitamin Angels®.