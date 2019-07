Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas(www.bien-zenker.de), ist beim Plus X Award als innovativste Markedes Jahres ausgezeichnet worden. Die Ehrung ist für Bien-Zenkerbereits die vierte Auszeichnung als "Most Innovative Brand"."Innovationskraft ist Teil unserer DNA", sagt Friedemann Born,Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei dem hessischenFertigbauunternehmen. "Ob wir neue Häuser konzipieren, unsereFertigung planen oder Mitarbeiter suchen: Wir richten unseren Blicküber das Heute hinaus in die Zukunft. Deshalb forschen wir am Hausder Zukunft genauso wie an neuartigen Quartierslösungen fürzukunftsorientierte Energiekonzepte. Und deshalb engagieren wir unsfür den Erhalt der Artenvielfalt. Denn Innovation ist kein Wert ansich, sondern unser Weg, um unserer Verantwortung gegenüber unserenBauherren, unseren Mitarbeitern und gegenüber kommenden Generationengerecht zu werden."Neben dem Markenpreis "Most Innovative Brand" kürte diehochkarätige Fachjury gleich drei Häuser von Bien-Zenker zum "Produktdes Jahres". Donat Brandt, Gründer und Präsident des Plus X Award,ergänzt: "Innovation ist ein multidimensionaler Begriff. Dabei denktman natürlich in erster Linie an Produktinnovation. Unternehmen wieBien-Zenker zeigen aber, dass Innovation in allenUnternehmensbereichen möglich ist: vom Produkt über die Produktionbis hin zur Organisation des Unternehmens, den Umgang mit denMitarbeitern und dem Engagement für die Umwelt.""Diese Ehrungen zeigen, dass wir mit innovativen Lösungen auchWerte für unsere Baufamilien schaffen", sagt Sven Keller, LeiterMarketing und Produktentwicklung bei Bien-Zenker. "Dazu gehört einverantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bis hin zu Überlegungen,was mit dem Haus am Ende seines Lebenszyklus passiert." Nur deshalbwar es möglich, dass alle Bien-Zenker Häuser ab Werk durch dieDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) im Gold-Standardfür ihre Nachhaltigkeit zertifiziert sind.Die hohe Qualität gewährleistet der Hausbauer durchAutomatisierung in der Vorfertigung im Hausbauwerk in Schlüchtern.Dort steht auch der erste im Fertighausbau eingesetzte Roboter, derMitarbeitern bis dahin kräftezehrende Arbeit abnimmt und damit dieArbeitsbedingungen verbessert. "Wir bilden unseren Nachwuchs selbstaus. Damit stellen wir nicht nur sicher, dass wir weiterhin dieFachkräfte zur Verfügung haben, um die hohe Qualität unserer Häuserzu gewährleisten, sondern wir stecken sie an mit unserer Leidenschaftfür das perfekte Haus für jeden unserer Bauherren", sagt Born.Neue Wege geht Bien-Zenker auch zum Schutz der Artenvielfalt. Mitder Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern" setzt sich dasUnternehmen ganz konkret für das Überleben gefährdeter, aber für dieBiodiversität unverzichtbarer Insekten ein. "Auf unserem Werksgeländehaben wir ein Bienen-Begegnungshaus gebaut. Dort können Besucher amBeispiel der Honigbienen hautnah erleben, wie unglaublich fleißig undfaszinierend diese Tiere sind. Dabei werden sie aber auch für dasgrößere Problem sensibilisiert, dass immer mehr natürlicheLebensräume der Insekten verschwinden und die Artenvielfaltdramatisch sinkt."Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern inEuropa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern undeiner über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breiteErfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständischeHausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker istmit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. DieHäuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmöglicheEnergieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden inunterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bisgehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Markewerden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt.Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen derQualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell