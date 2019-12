Innovation-Benchmark Energieversorgung 2019: Kleine Unternehmen spielen vorne mit - öffentliche Ladestationen der Renner

Schwalbach (ots) - Auch in diesem Jahr zeigt sich beim Innovation BenchmarkEnergiewirtschaft des Beratungsunternehmens AXXCON: Größe, Finanzstärke undKonzernhintergrund sind keine zwingenden Voraussetzungen für ein innovativesDienstleistungsangebot. So spielen im aktuellen Ranking kleine und mittlereEnergieversorger noch deutlicher vorne mit als im Jahr 2018: Zu den insgesamtdrei Unternehmen, die sich Platz eins teilen, zählen zwar die RWE-Tochter Innogyund Eon - deren derzeit stattfindende Fusion zu einem noch mächtigerenEnergieriesen führen wird -, aber auch die Stadtwerke Münster. Diese gehören miteinem Jahresumsatz von rund 0,5 Milliarden Euro im Jahr 2018 zu den kleinstender untersuchten Unternehmen.Für die von Juni bis November 2019 durchgeführte Studie zur Innovationstätigkeitder deutschen Energieversorger wurde das nach außen sichtbare Angebotinnovativer Dienstleistungen und Produkte von Beratungs-Apps überElektromobilität bis hin zu Telefonie und Internet verglichen. Grundlage warendie aktuellen Einträge auf den jeweiligen Internetseiten. Untersucht wurden 26deutsche Energieversorger - von den großen landesweit agierenden Playern bis hinzu kleineren und mittleren Stadtwerken. Letztere wurden exemplarisch ausgewählt,um die verschiedenen Größenordnungen abzubilden. Die im Rahmen der Untersuchungbetrachteten EVUs generieren einen Jahresumsatz von ca.144 Milliarden Euro.Insgesamt werden in Deutschland auf dem Energiemarkt jährlich ca. 305 MilliardenEuro erwirtschaftet.Spitzenplätze für regionale VersorgerAuch im weiteren Verlauf des Rankings zeigt sich, dass sich die kleineren,regional tätigen Versorgungsunternehmen keinesfalls hinter den großen Anbieternverstecken müssen: Platz zwei teilt sich das in Bezug auf die Größe ebenfallsungleiche Paar EnBW (Jahresumsatz 22 Milliarden Euro) und die StadtwerkeAugsburg (0,6 Milliarden Euro). Auf Platz drei stehen insgesamt sechsmittelgroße und kleine Unternehmen: Stadtwerke Duisburg, MVV-Energie,Rheinenergie, Mainova, die Stadtwerke Iserlohn und die EWE AG. Andersherum istauch Größe nicht immer mit Innovationsstärke gleichzusetzen: Vattenfall miteinem Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Euro findet sich gemeinsam mit weiterenEVUs erst auf Platz sechs."Dies bestätigt die Beobachtung aus den vergangenen Jahren, dass auch kleinereUnternehmen, innovative Produkte und Services auf den Markt bringen können",folgert Stefan Jaschke, Partner bei AXXCON. Und, so erklärt der Experte fürEnergieversorgungsunternehmen weiter: "Für kleine Stadtwerke ist es nicht nurmöglich, mit den Großen mitzuhalten, sie können auch jetzt noch nachziehen." Sohaben sich die Stadtwerke Münster seit dem vergangenen Jahr von einem mittlerenPlatz auf den Spitzenplatz verbessert. Zu dem nach außen sichtbarenLeistungsangebot des Unternehmens sind zahlreiche Produkte hinzugekommen - vonAutostromverträgen über Heizungsverkauf, intelligente Straßenlaternen,intelligente Stromtarife, Online-Terminvereinbarung und Photovoltaik bis hin zuTelefonie und Internet.Ausgemacht wurden im Rahmen der Untersuchung wie bereits im Vorjahr insgesamt 49innovative Leistungsangebote. Diese umfassen ein breites Spektrum von derMöglichkeit zur Online-Terminvereinbarung über den Einsatz neuerSpeichertechnologien bis hin zu intelligenten Stromtarifen. Durchschnittlichstieg die Anzahl der angebotenen innovativen Produkte pro Unternehmen von 24 auf24,8 an. Aufgefallen ist allerdings auch: Die absolute Zahl der identifiziertenLeistungsangebote der laut der Studie innovativsten Energieversorger hat sichnicht vergrößert, sondern ist im Gegenteil sogar leicht zurückgegangen - von 36auf 33. Daraus folgert Dr. Bernard Richter, Manager und Energieexperte beiAXXCON: "Wird ein Produkt vom Kunden nicht angenommen, sind innovativeUnternehmen auch bereit, es wieder vom Markt zu nehmen."Mobilitätsdienstleistungen auf dem VormarschDie in der Studie untersuchten Leistungsangebote wurden in vier Rubrikengeclustert: Digitalisierung, effiziente Energienutzung und -erzeugung, Mobilitätsowie innovative Services und Vertriebsstrategien. Im Kerngeschäft effizienteEnergienutzung und -erzeugung - von Energiemanagement über Smart Grids bis zumSmart Home - haben sich, was die Zahl der Leistungen betrifft, kaumVeränderungen ergeben. Auch im Bereich Digitalisierung, der unter anderem Apps,Online-Portale und die elektronische Abrechnung umfasst, sind kaum neueProduktangebote hinzugekommen. Anders sieht es im Bereich Mobilität aus. Hierhaben die EVUs im Vergleich zum vergangenen Jahr von durchschnittlich 3,4Mobilitätsprodukten auf vier Produkte zugelegt: Öffentliche Ladestationen werdenjetzt von fast allen EVUs angeboten, private Ladestationen bieten 88 Prozent deruntersuchten EVUs an. E-Autos und Flottenmanagement sowie Carsharing habenjeweils 38 Prozent der Unternehmen im Programm, 27 Prozent bieten E-Roller oderSegways an. Dr. Richter: "Bei den Stadtwerken zeichnet sich ein Trend hin zuMobilitätsdienstleistungen ab. Damit tragen sie der Tatsache Rechnung, dass inDeutschland immer mehr Elektrofahrzeuge zugelassen werden."Nachholbedarf bei innovativen Services und VertriebsstrategienIm Bereich innovative Services und Vertriebsstrategien wiederum hat vor allemdas Heizungscontracting zugelegt: Wurde es im Jahr 2018 von zehn Prozent derUnternehmen angeboten, sind es nun 20 Prozent. Insgesamt jedoch bleibtinsbesondere in diesem Innovationsbereich viel Luft nach oben, was die Anzahlder von den Unternehmen angebotenen Leistungen im Vergleich zu den möglichenbetrifft, sie liegt bei lediglich 20 Prozent. "Die Unternehmen sollten mutigersein und innovative Services ausprobieren", kommentiert AXXCON-Manager Dr.Richter. Unter anderem sieht er ein großes Entwicklungspotenzial im BereichInternet und Telefonie. "Hier könnten die EVUs insbesondere im ländlichen Raummit Glasfasernetzen ein neues, aber naheliegendes Geschäftsmodell aufbauen", soder Experte.Für den "AXXCON Innovation Benchmark Energiewirtschaft" wurde dasLeistungsangebot von 26 ausgewählten EVUs von Juni bis November 2019 verglichen.Die Ergebnisse wurden den Vorjahren gegenübergestellt. Bei den Kundenarbeiten die Berater an der Nahtstelle von Fachseite, Prozessmanagement undInformationstechnik. Die Schwerpunkte sind Transformation, Effizienzsteigerung,Sourcing, IT-Strategie und Organisationsentwicklung. Die messbare Verbesserungvon Projektergebnissen und Prozessen steht im Mittelpunkt der Beratungs- undManagement-Tätigkeit.www.axxcon.comPressekontakt:Karim Schäfer/Main-PressesprecherMail: schaefer@main-pressesprecher.deTel.: 0173-8412183Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119839/4457073OTS: AXXCON GmbH & Co. KGOriginal-Content von: AXXCON GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell