Innovation in der Aquaristik: aquaLUMix LED-Kompaktsystem (FOTO)

Hövelhof (ots) -LEDaquaristik bringt mit aquaLUMix ein neues LED-Kompaktsystem aufden Markt. Für Süß- und Meerwasseraquarien stehen 4 fertigkonfigurierte LED-Leuchten in 5 Längen von 54 bis 144 cm zur Auswahl.Bei Aquarien über 144 cm werden ganz einfach 2 Leuchten kombiniert.Das LED-Kompaktsystem ist für die Verwendung einer Lichtsteuerungoptimiert und jede Variante mit 4 separat ansteuerbaren Lichtkanälenausgestattet. So sind neben Lichtfarben, die der allgemeinenTagesbeleuchtung dienen, auch LEDs für ein Mondlicht und einenSonnenaufgang integriert. Zusätzlich gibt es auch eine Befestigung,einen Spritzschutz und eine bei Bedarf nutzbare Wasserkühlung.Alle 4 aquLUMix Varianten in der Kurzübersicht.1. Bei der Variante FRESHWATER bringen klare Lichtfarben einehervorragende Farbwiedergabe, ohne dass der Pflanzenwuchs zu kurzkommt. Geeignet für das klassische Gesellschaftsbecken.2. Die Farbvariante AMAZON-GROW ist ein helles tropisches Licht,mit dem Fokus auf optimalen Pflanzenwuchs. Geeignet für gutbepflanzte Amazonas- und Asiabecken.3. Die Farbvariante AFRICAN-SUN verfügt über einen erhöhtenBlauanteil im Tageslicht, ergänzt durch eine farbverstärkendeLichtkomposition. Geeignet für Buntbarschbecken mit Malawis oderTanganjikas.4. Charakteristisch bei der Farbvariante SEAWATER ist dergrundsätzlich starke Blauanteil bei weißem und blauem Licht.Zusätzlich verfügt diese Variante über Besonderheiten wie Rot,Violett und UV. Geeignet für Meerwasseraquarien.Das aquaLUMix Kompaktsystem ist ab 199 Euro aufwww.ledaquaristik.de erhältlich. Auf der Website gibt es die genauenLiefertermine. Ein passendes Netzteil, eine Lichtsteuerung und einSplitter sind separat zu bestellen.Pressekontakt:k.deHani Kilech089 321 30 800hani@kilech.deOriginal-Content von: LEDaquaristik UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell