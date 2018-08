Innophos: Meinungen?

Innophos weist zum 09.08.2018 einen Kurs von 44 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Innophos auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Innophos haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Dividende: Innophos schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,38 % und somit 1,57 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,81 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,55 ist die Aktie von Innophos auf Basis der heutigen Notierungen 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemicals" (28,7) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".