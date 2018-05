Innogy verdient im Auftaktquartal weniger

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Der vor einer Zerschlagung stehende Energiekonzern Innogy hat im ersten Quartal weniger verdient als ein Jahr zuvor.



Grund waren ein schwächeres Vertriebsgeschäft sowie ein schlechteres Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag in Essen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank dabei leicht um 2 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn sank um knapp 11 Prozent auf 610 Millionen Euro. An seiner Jahresprognose hielt der Konzern fest.