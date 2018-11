Innogy und britische SSE verhandeln Vertriebs-Fusion neu

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

ESSEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Innogy und der britische Versorger SSE kehren an den Verhandlungstisch zurück.



Wegen "eines verschlechterten Marktumfelds und regulatorischer Eingriffe" wollen die beiden Firmen die Fusion von Geschäftsteilen in Großbritannien neu diskutieren, teilte Innogy am Donnerstagabend mit. Dies schließe finanzielle Aspekte ein, hieß es weiter.