Innogy und der Netzausbau!

in der letzten Woche konnten sich die Anleger von Innogy über die Nachricht freuen, dass Innogy gemeinsam mit der Deutschen Telekom Netzausbau betreiben will. Wie sehen die Pläne aus?

Die Kooperation! Innogy hat mitgeteilt, so berichtete Peter Niedermeyer in der letzten Woche, gemeinsam mit der Deutschen Telekom den Glasfaserausbau im ländlichen Raum Deutschlands vorantreiben zu wollen. Die Kooperation habe eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren und verweist dabei auf das Ziel der Bundesregierung, dass bis 2018 alle Haushalte in Deutschland beim Internet Bandbreiten „von mindestens 50 Megabit pro Sekunde“ haben sollen. Profitieren wird dabei wohl in erster Linie der Bereich „Netz & Infrastruktur“ von Innogy.

Große Investitionen geplant! Innogy kontrolliert, so die Angaben des Unternehmens, rund 356.000 Kilometer Leitungsnetz und beabsichtigt, im Zeitraum 2016-2018 rund 4 Mrd. Euro alleine in den Bereich „Netz & Infrastruktur“ investieren zu wollen. Bei der Kooperation geht es um „knapp 60 Ortsnetze in Eifel, Hunsrück und Münsterland“ und auch wenn dies noch recht überschaubar ist, so könnte es immerhin eine Win-win-win-Situation für Innogy, die Deutsche Telekom und die Menschen sein, die sich über eine schnelle Internetverbindung freuen können.

Ist die Kooperation etwas, das sich auch positiv auf die Aktienkurse auswirken kann? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

