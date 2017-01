Innogy übernimmt BELECTRIC Solar & Battery GmbH!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Innogy für einiges Aufsehen. Hat man doch mit BELECTRIC ein auf Batteriespeicher für Freiflächen-Solarkraftwerke spezialisiertes Unternehmen hinzugekauft mit dem man sich gut für die Zukunft aufstellen will. Die diesbezüglich wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Innogy und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Erfolgreiche Übernahme! Die RWE-Tochter hatte mitgeteilt, dass sie die „BELECTRIC Solar & Battery GmbH“ übernommen hat, nachdem man sich bereits Ende August mit dem bisherigen Eigentümer, der Belectric-Gruppe, geeinigt hatte. Das neue Unternehmen ist auf Batteriespeicher für Freiflächen-Solarkraftwerke spezialisiert und die zum neuen Unternehmen passenden Solarparks werden direkt mitgeliefert. Erst letztes Jahr hatte die ehemalige Mutter des Unternehmens, BELECTRIC, den Vertragsabschluss für einen Großauftrag in Indien gemeldet.

Vielversprechender Auftrag in Indien! Der Solarpark für den Großauftrag in Indien mit 104 MWp soll noch im ersten Quartal 2017 fertiggestellt werden. Dies ist ein vielversprechendes Ziel, dass noch für dieses Jahr hohe Einnahmen generieren wird.

Als die „saubere“ Tochter von RWE kann Innogy mit dieser Übernahme definitiv punkten. Doch bei einem Übernahmepreis „im hohen zweistelligen Millionenbereich“ scheint BELECTRIC für Innogy eher ein kleiner Fisch zu sein. Werden sich die Anleger langfristig begeistert zeigen? Wir informieren Sie zum Thema.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

