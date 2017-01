Innogy setzt auf schnelles Internet!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Neuigkeiten bei Innogy: Das Unternehmen teilte mit, mit der Deutschen Telekom eine Kooperation zum Glasfaserausbau im ländlichen Raum Deutschlands geschlossen zu haben. Diese Zusammenarbeit solle demnach eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren haben. Dabei verweist Innogy auf das Ziel der Bundesregierung, dass bis 2018 alle Haushalte in Deutschland beim Internet Bandbreiten „von mindestens 50 Megabit pro Sekunde“ haben sollen.

Damit wird von dieser Kooperation wahrscheinlich in erster Linie der Bereich „Netz & Infrastruktur“ von Innogy betroffen sein. Laut eigenen Angaben kontrolliert Innogy rund 356.000 Kilometern Leitungsnetz. Innogy kündigt in der Meldung an, im Zeitraum 2016-2018 rund 4 Mrd. Euro alleine in den Bereich „Netz & Infrastruktur“ investieren zu wollen.

Ziel: Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde

Innogy zitiert in der besagten Meldung den neuen Kooperationspartner Deutsche Telekom. Der Netzbetreiber konkretisiert, welche Orte diese Vereinbarung umfasst. Demnach soll es um „knapp 60 Ortsnetze in Eifel, Hunsrück und Münsterland“ gehen. 60 Ortsnetze – das ist nicht die Welt und damit keine riesige Sache. Doch es könnte immerhin eine Win-win-win-Situation sein: Für Innogy, die Deutsche Telekom und die betroffenen Menschen, die sich noch mit langsamen Internetverbindungen in diesen Ortsnetzen herumschlagen müssen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

