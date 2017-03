Innogy muss in den Niederlanden und Großbritannien um Kunden kämpfen

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Ökostrom-Konzern Innogy leidet auf dem niederländischen und britischen Markt unter einem scharfen Wettbewerb.



In den Niederlanden herrsche vor allem im Billigsegment bei Strom und Gas ein gestiegener Konkurrenzdruck, schrieb Innogy in dem am Montag in Essen vorgelegten Geschäftsbericht. Der Kundenschwund in Großbritannien habe zwar im zweiten Halbjahr gestoppt werden können; auf Jahressicht sanken aber auch hier die Kundenzahlen.

Insgesamt hatte Innogy zum Jahreswechsel 16,1 Millionen Stromkunden nach 16,2 Millionen ein Jahr zuvor. Auf Deutschland entfielen stabile 6,8 Millionen. Zweitgrößter Markt ist Großbritannien mit 2,9 Millionen nach fast 3 Millionen Kunden. Bei Gas kam Innogy auf insgesamt 6,8 Millionen Kunden nach mehr als 7 Millionen Ende 2015. Die meisten davon sitzen in den Niederlanden und Belgien, gefolgt von Großbritannien und Deutschland mit stabilen 1,3 Millionen.

Bei der britischen Tochter Npower hatte eine misslungene Umstellung eines Computerprogramms für Abrechnungen zu einem massiven Kundenverlust geführt. Erst ab dem Sommer entspannte sich die Lage. Innogy konnte aufs Gesamtjahr den operativen Verlust (bereinigtes Ebit) im Land von 137 auf 109 Millionen Euro eindämmen. "In Großbritannien müssen wir unsere Hausaufgaben machen, unsere Abrechnungssysteme modernisieren und den Service spürbar verbessern", erklärte Konzernchef Peter Terium./das/jha/