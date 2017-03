Innogy leidet unter teuren Netzen und Windflaute - 2017 soll besser werden

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Ökostrom-Konzern Innogy hat im vergangenen Jahr weniger verdient.



Dabei erreichte das Unternehmen allerdings die selbst gesetzten Ziele. "Bei unseren Ertragszielen haben wir eine Punktlandung hingelegt", erklärte Konzernchef Peter Terium am Montag in Essen. Als Grund für den Ergebnisrückgang führte Terium Mehraufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierung der Energienetze an; zudem seien die Windkraftanlagen mangels Wind nicht ausgelastet gewesen.

Die Stromerzeugung ging im vergangenen Jahr um 3 Prozent zurück, der Umsatz sank um 4 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrumpfte um 7 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Entsprechend sank auch der Gewinn unterm Strich und zwar um 6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Doch laut Terium soll es wieder aufwärts gehen: "Für 2017 können unsere Investoren ein steigendes Ergebnis erwarten." Beim bereinigten Ebitda strebt er einen Zuwachs auf rund 4,4 Milliarden Euro an. Bislang lag die erwartete Bandbreite bei 4,3 bis 4,7 Milliarden Euro.