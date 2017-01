Innogy: Das ist konsequent!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

die RWE-Tochter Innogy teilte mit, dass sie die „BELECTRIC Solar & Battery GmbH“ inzwischen übernommen hat. Bereits Ende August hatte sich Innogy den Angaben zufolge mit dem bisherigen Eigentümer – der Belectric-Gruppe – über diese Transaktion geeinigt. So wie ich es verstehe, hat sich das gekaufte Unternehmen auf Batteriespeicher für Freiflächen-Solarkraftwerke spezialisiert. Die dazu passenden Solarparks werden direkt mitgeliefert. So z.B. im letzten Jahr, als BELECTRIC (die vorige Mutter von „BELECTRIC Solar & Battery GmbH“) den Vertragsabschluss für einen Großauftrag in Indien meldete. Dort geht es um einen Solarpark mit 104 MWp, der noch im ersten Quartal 2017 fertig gestellt werden soll.

Klingt gut – es gilt aber, die Relationen zu sehen

Da Innogy die „saubere Tochter“ (= Erneuerbare Energien statt fossile Brennstoffe) ist bzw. sein möchte, passt diese Übernahme doch gut ins Konzept. Und Speicherlösungen sowie Emerging Markets, das sind doch gleich zwei sehr interessante Bereiche. Doch diese jüngste Übernahme sollte auch nicht überbewertet werden: Der Kaufpreis liegt laut Innogy „im hohen zweistelligen Millionenbereich“, es geht also um weniger als 100 Mio. Euro Kaufpreis. Um das einzuordnen: In den ersten drei Quartalen 2016 erzielte Innogy Umsätze in Höhe von 31,461 Milliarden Euro.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

