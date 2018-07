Innogy: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Per 26.07.2018, 02:00 Uhr wird für die Aktie Innogy am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 36,99 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".Wie Innogy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Innogy mit einem Wert von 25,86 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Utilities" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,8 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

