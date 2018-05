Innogy Vorstand gibt keine Empfehlung an Aktionäre für Eon-Angebot ab

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Vorstand und Aufsichtsrat von Innogy geben keine Empfehlung zum Übernahme-Angebot von Eon ab.



Die von dem Konzern angebotenen Gegenleistungen halte man zwar für angemessen. "Eine abschließende Beurteilung der relativen Höhe des Angebots ist aber aufgrund von nicht-öffentlichen Vereinbarungen zwischen Eon und RWE nicht möglich", hieß es in einer am Donnerstag in Essen veröffentlichten Mitteilung.

Zudem befürchte man einseitige Nachteile für Innogy-Mitarbeiter, da der Abschluss einer ausgewogenen Rahmenvereinbarung mit verbindlichen und verlässlichen Zusagen weiterhin unsicher sei. Erhebliche Risiken berge die lange Vollzugsdauer der Gesamttransaktion.