Innogy-Manager nach Säure-Anschlag aus Klinik entlassen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Der Innogy-Manager, der Anfang März Opfer eines Säure-Anschlags in Haan bei Düsseldorf geworden war, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilten die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Düsseldorf am Karfreitag mit. Die Ermittler der Mordkommission mit dem Namen "Säure" werteten derzeit noch umfangreiches Videomaterial aus und klärten weitere Spuren ab, hieß es.

Aus einigen Hinweisen hätten sich in den vergangenen Tagen neue Ermittlungsansätze ergeben. Deren Aufarbeitung sei noch nicht abgeschlossen, so Staatsanwaltschaft und Polizei. "Ob diese möglicherweise zur Aufklärung der Tat führen, ist derzeit offen." Der Mann war in der Nähe seines Wohnhauses von zwei Unbekannten überfallen worden, die ihm Säure ins Gesicht schütteten. Er erlitt schwerste Verätzungen. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur