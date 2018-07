Innogy: Endlich geeinigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Das ist schon interessant, wenn ein Unternehmen sich gegen die eigene Aufteilung zunächst zumindest latent sträubt – dann doch zustimmt. So in etwa sehen wir das derzeit bei Innogy. Bekanntlich will E.ON Innogy übernehmen. Innogy-Großaktionär RWE unterstützt das im Rahmen einer größeren Einigung mit E.ON und das Aktienpaket von RWE an Innogy ist E.ON insofern relativ sicher. Beim Übernahmeangebot an die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.