Innogy-Chef: Elektroautos könnten bald ihren Durchbruch erleben

DAVOS/BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht des Chefs des Energiekonzerns Innogy könnten die träge gestarteten Elektroautos in Deutschland bald Fahrt aufnehmen.



"In den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten werden wesentliche Voraussetzungen für einen Durchbruch der Elektromobilität geschaffen", sagte Peter Terium der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX im Vorfeld der "Handelsblatt"-Konferenz "Energiewirtschaft", die am Dienstag (24. Januar) startet.

"Zum einen haben die Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, eine alltagstaugliche Reichweite von 250 bis 300 Kilometern", begründete Terium seine Einschätzung. "Zum anderen ist die Technologie für Ladesäulen marktreif, mit denen Sie in zwanzig Minuten Strom für 500 Kilometer tanken können oder in zehn Minuten Strom für 250 Kilometer."/das/DP/tos