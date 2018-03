Innogy Aktie: Perlen vor die Säue!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Liebe Leser,

wenn E.ON Innogy wie geplant übernehmen wird, soll die erst vor knapp drei Jahren eingeführte Marke wieder vollständig von der Bildfläche verschwinden. Marketingexperten halten jedoch genau das für einen großen Fehler. In den Aufbau der neuen Marke ist viel Geld geflossen. Das Handelsblatt berichtet von Kosten für Werbung in TV, Radio, Print und Außenwerbung in Höhe von rund 85 Millionen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.