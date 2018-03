Innogy-Aktie: Alles für die Katz?

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Liebe Leser,

in der letzten Analyse über Innogy berichtete ich bereits über die massiven Marketingausgaben, die Innogy aufgewendet hat, um die Marke Innogy am Markt zu etablieren. Die Platzierung kostete einen zweistelligen Millionenbetrag. Und kaum ist Innogy richtig in Fahrt gekommen, da will der Großaktionär RWE das Unternehmen schon wieder zerschlagen. Der zweite deutsche Energieriese E.ON will Innogy übernehmen. Die Übernahme ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.