Innodisk verschafft sich Wettbewerbsvorteil mit dem derzeit schnellsten Wide-Temp-DDR4-Speicher

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) -Die 2666-Wide-Temperature-Serie wird in ungepufferten (https://www.innodisk.com/en/products/dram-module/wide-temperature/Unbuffered_Wide_Temperature_DDR4_LONG_DIMM) (mit (https://www.innodisk.com/en/products/dram-module/wide-temperature/Wide_Temperature_w_ECC_DDR4_LONG_DIMM) und ohne ECC) und gepufferten Modulen (https://www.innodisk.com/en/products/dram-module/wide-temperature/DDR4_Wide_Temperature_ECC_RDIMM) geliefert und verwendet ausschließlich Original-ICs. Darüberhinaus sind alle Module schwefelbeständig(https://www.innodisk.com/en/technology/rugged/anti-sulfuration)und mit den neuesten Intel®-Mehlow- und Purley-Serverplattformensowie mit Coffee Lake kompatibel.Die neue DDR4 2666MT/s-Wide-Temperature-DRAM-Serie ist inKapazitäten von 4 GB bis 16 GB erhältlich und eignet sich ideal füralle Industrieanwendungen, darunter robuste Server, lüfterloseSysteme, geschäftskritische Anwendungen, Überwachung und Networking.Die Tendenz zum Edge-Computing hin macht Speicher mitWide-Temperature-Fähigkeiten, besonders für Anwendungen in der Luft-und Raumfahrt unerlässlich."Wir sehen Gelegenheiten in den dezentralisierten Trends vonEdge-Computing und IoT, da sich die Rechenleistung immer mehrausbreitet. Unsere neue 2666 DDR4-Serie wird unsere Vorreiterrolle inden Märkten Europas, des Nahen Ostens und Chinas vorantreiben", soSamson Chang.Informationen zu InnodiskInnodisk, das von Forbes Asia in die 200 besten Unternehmen auseiner Milliarde Unternehmen eingereiht wurde, ist einserviceorientierter Anbieter von Flash-Speichern, DRAM-Modulen undeingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- undUnternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden unter anderem in denEmbedded-, Luft-/Raumfahrt-, Verteidigungs- und Cloudspeicher-Märktendifferenzieren wir uns mit unserem Engagement für anpassbare,zuverlässige Lösungen und beispiellosen Service.Innodisk, das 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taipei,Taiwan hat, unterstützt Kunden weltweit mit Tech Support- undVertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und den USA.Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie aufhttps://www.innodisk.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/782870/Innodisk_Wide_Temp_DDR4.jpgPressekontakt:Innodisk CorporationBenjamin Jokela+886 277033000 Durchwahl 1516Benjamin_Jokela@innodisk.comYvonne Liu+886 277033000 Durchwahl 1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell